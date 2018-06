Días después que caimán mató a una mujer en Davie, la ciudad instalará avisos de advertencia

Tras la muerte de una mujer que resultó atacada por un caimán la semana pasada en un parque de Davie, la ciudad dijo que instalará carteles de advertencia.

El viernes por la mañana, Shizuka Matsuki, de 47 años, fue arrastrada por el reptil hacia un lago del Parque Silver Lakes Rotary Nature en Davie cuando paseaba con sus dos perros.

