Condenan a hombre a 90 días de cárcel por arrastrar con su camioneta a perro hasta matarlo

Un hombre de la Florida fue sentenciado a 90 días de cárcel por arrastrar a su perro detrás de su camioneta hasta que murió.

El periódico Pensacola News Journal reportó que Thomas Ward, de 71 años, fue sentenciado la semana pasada.

