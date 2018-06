Exiliados venezolanos piden a EEUU que frene las deportaciones

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) pidió el martes al gobierno de EEUU que revise el trato migratorio que reciben los venezolanos en el país tras registrarse un aumento en las detenciones de estos inmigrantes, como en el caso del activista Marco Guada, miembro de la propia organización.

“Sabemos que las políticas (migratorias) del gobierno ahora son muy estrictas, pero quisiéramos que le den una oportunidad a los venezolanos porque al regresar a su país se enfrentan a penas de muerte”, dijo el martes en rueda de prensa el abogado especializado en inmigración John de la Vega.

Según Veppex, en lo que va de año se deportaron 150 venezolanos y hay un “preocupante” aumento de detenciones en los aeropuertos, desde donde los inmigrantes son enviados a centros de detención como el Broward Transitional Center o el de Krome, donde actualmente hay unos 70 venezolanos.

“En el aeropuerto son detenidos por los agentes de Inmigración cuando dicen que tienen miedo de regresar a su país”, asegura De la Vega.

