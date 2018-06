¿Quién mató a 'El Ruso'? La gallera estaba llena pero nadie quiere hablar

En una gallera oculta entre granjas destartaladas y viveros al oeste de Hialeah, el derramamiento de sangre era algo común.

Por lo general, la sangre que corría era de los gallos de pelea muertos, a los que apostaban pequeñas fortunas. Pero esta vez la sangre que corrió fue la del hombre que arbitraba las peleas, a quien le dispararon a bocajarro en medio de la concurrida gallera.

Los detectives encontraron a José Raudel García, de 46 años y conocido como "El Ruso", desplomado en medio del centro, con la bolsa de artículos de su profesión todavía colgando del cuello, y el cuerpo acribillado.

Dos meses después, el asesinato sigue sin esclarecerse. Y las razones abundan. Este deporte ilegal, que hace medio siglo era un tipo de entretenimiento familiar en la Florida, ha tenido que pasar a la clandestinidad ante la presión de la ley y ahora se practica en galleras secretas como la fue escenario de los hechos.

