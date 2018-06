Agentes hallaron latas de comida en sus maletas al llegar a Miami, entonces empezaron a temblar

Una requisa de las maletas de dos pasajeros que llegaron a principios de febrero a Miami en un vuelo procedente de Costa Rica terminó en el hallazgo de más de 8 kilos de cocaína escondidos 11 en latas de comida.

Los turistas, identificados como Summer Joy Swartz y Sequoia Quixote, llegaron el 5 de febrero a Estados Unidos en un vuelo desde Liberia, Costa Rica.

Swartz, de 24 años, llevaba en su maleta cinco latas de tomates italianos pelados y de anillos de piña, mientras Quixote, de 33 años, llevaba otras seis latas en su equipaje.

Sin embargo, agentes de Aduana y Protección Fronteriza (CPB) encontraron sospechoso que las latas se sentían más pesadas y parecían no contener ningún líquido, según el documento de acusación presentado al tribunal federal de Miami.

