Policía investiga caso de mujer muerta abandonada en una calle de Miami

Amparado por la oscuridad y soledad de una calle de Miami, un hombre dejó abandonada a una mujer en una acera.

La mujer murió, según la Policía.

En un video de seguridad divulgado por Univision se ve a un hombre bajarse de un Honda negro, caminar por detrás del auto, abrir la puerta derecha y luego sacar a una mujer inconsciente que deja tirada en la acera.

El hombre subió de nuevo al automóvil y se alejó de la escena. Eran las 4.30 a.m.

