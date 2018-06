Con estas empleadas, la prueba de conducir era muy fácil. Ni siquiera había que mover el auto

Dos empleadas del Departamento de Vehículos (DMV) de la Florida fueron arrestadas esta semana en el Condado Broward por haber entregado licencias de conducir a individuos que no realizaron su examen práctico.

Lori Andre, de 32 años, y Brittany Jones, de 29, fueron acusadas de 16 cargos que incluyen asociación delictiva, mal comportamiento de un funcionario público y fraude de licencias de conducir.

