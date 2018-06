'No sabía que era ilegal': el pedido de clemencia de hombre que escondió $38,000 al llegar a Miami

Un caso de contrabando de dinero protagonizado por un ciudadano estadounidense que no declaró en el aeropuerto de Miami $66,055 que traía escondidos llegó a su fin esta semana.

Trevor Edwards, de 38 años, fue sentenciado este martes a cinco años de libertad condicional, los primeros seis meses deberá pasarlos en detención domiciliara y debe llevar un grillete.

El hombre arribó el 13 de diciembre del 2017 en un vuelo de American Airlines proveniente de la isla San Martín, en el Caribe, y no declaró que llegaba con más de $10,000 en efectivo, como lo exige la ley.

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) encontraron dinero en efectivo escondido en varias partes. Primero hallaron un fajo en una de sus maletas, por lo que le pidieron al hombre llenar un formato de declaración de dinero en el que afirmó que llegó a Miami con $10,117 en efectivo, de acuerdo con la acusación formal del caso.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.