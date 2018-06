'Creo que un cocodrilo enorme agarró a una mujer', dijo un hombre en llamada al 911

La Policía de Davie, en Broward, dio a conocer este jueves la llamada al 911 del testigo que reportó la semana pasada el ataque de un cocodrilo a una mujer, cuyo cuerpo sin vida fue hallado horas después dentro del animal.

"Estoy en un parque en Davie llamado Silver Lakes Rotary. Creo que un cocodrilo agarró a esta mujer", dijo el hombre. "Vi un cocodrilo gigante [...] hay un cocodrilo grande por ahí", agregó en la llamada que realizó desde el estacionamiento.

El hombre reportó el incidente solo minutos después de que Shizuka Matsuki fuera arrastrada a un lago por un cocodrilo de 12 pies y 6 pulgadas (casi 4 metros), cuando paseaba a sus tres perros en un parque de Davie, al norte de Miami, en la mañana del viernes pasado.

El hombre, que pidió permanecer anónimo, dijo que dos perros llegaron corriendo hasta el estacionamiento y otro seguía en el agua.

