Candidato a Comisión de Miami-Dade fue multado en el 2016 por violar normas electorales

Alfred Santamaría, candidato que aspira a reemplazar a Javier Souto en la Comisión de Miami-Dade en las próximas elecciones de agosto, fue sancionado por la Comisión de Elecciones de Florida por violar normas electorales en la contienda municipal del 2016, en la que postuló infructuosamente para reemplazar al alcalde Carlos Giménez.

El fallo de la Comisión de Elecciones de Florida señala que Santamaría infringió regulaciones que establecen límites a las contribuciones de campaña, por lo que se le impusieron multas por un total de $12,000.

Santamaría, un colombiano de 38 años que emigró con su familia a Miami, dijo a el Nuevo Herald que las multas impuestas no son de naturaleza penal.

"No hay nada malicioso, ni malintencionado en el proceso", dijo Santamaría. "Lo que pasa es que cuando uno no hace parte de la maquinaria política y uno está aprendiendo en el camino, es normal que cometa errores. Ciertamente la comisión administrativa del Departamento de Elecciones encontró que había algunos problemas".





