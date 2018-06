Intimidaron a turistas con una pistola en Miami Beach, uno de ellos pasará muchos años en la cárcel

Un residente de Florida fue condenado este jueves a 30 años de cárcel por robar a mano armada a dos turistas extranjeros en Miami Beach en octubre del año pasado.

Rahshard Jovan Stepherson, de 42 años, y otros dos cómplices, fueron acusados de robarle a dos extranjeros que caminaban en la madrugada del 27 de octubre por la popular calle Ocean Drive, en Miami Beach.

Los tres ladrones intimidaron a las víctimas y las llevaron dentro de un edificio en Ocean Drive donde Stepherson les apuntó con su arma semiautomática 9 mm para que les entregaran sus pertenencias a sus conspiradores, identificados como Kemon Dominique Thompson, de 35 años, y Vidyapati El, 25 años.

Los turistas fueron despojados de sus billeteras, relojes, celulares, tarjetas de crédito y $300 en efectivo, mientras Stepherson los seguía apuntando con el arma cargada, según documentos de una corte federal de Miami.

