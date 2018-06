Capitán de pesca encuentra varios tiburones ballena y uno era más grande que su barco

Un capitán de pesca de Bradenton se llevó una gran sorpresa la semana pasada cuando se encontró varios tiburones ballena cerca de la costa de Anna Maria Island.

El jueves por la mañana, el capitán Barry Moss estaba a unas 20 millas de la costa, cerca de Harbour Isle donde vive, cuando vio a tiburones ballena nadando junto a su barco de 25 pies.

