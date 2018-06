¿Alguien dejó un cocodrilo en una tienda de Florida? Están buscando al dueño

Tal vez el cocodrilo estaba buscando un bocadillo a altas horas de la noche, pero lo que sí queda claro es que no llegó solo a una tienda Wawa en Lakewood Ranch.





La Policía del condado de Manatee recibió una llamada a las 2:24 de la madrugada del viernes sobre un cocodrilo de tres pies de largo que dos personas dejaron en una tienda Wawa en 14510 State Road 70 E., según el vocero de la policía, Dave Bristow. Las autoridades llamaron a la Comisión de Pesca y Vida Silvestre (FWC) y permanecieron allí por casi una hora.

FWC envió un experto a la tienda, según la vocera Melody Kilborn, que pudo sacar al cocodrilo, que estaba herido, de la tienda.

Las autoridades ahora están tratando de identificar quién dejó al cocodrilo en la tienda. Cualquier persona con información sobre el caso puede llamar a la línea directa de Alertas de Vida Silvestre de FWC al 888-404-3922.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.