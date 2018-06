'No me importa que tenga 13 años': Este abogado de Florida detalló cómo iba a violar a la niña

"Tengan cuidado con una mujer que busca que su hijastra tenga experiencia sexual con un hombre mayor. Me encontré con ellas y la niña solo tenía 13 años. ¿Quién quiere tener relaciones con una niña? ¡Eso es enfermizo!".

Este fue el aviso que un agente encubierto del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) posteó en Craigslist a principios del año pasado, como parte de una estrategia contra los depredadores sexuales infantiles en Florida.

Aunque en el escrito se alertaba sobre lo enfermizo que es que un adulto considere la posibilidad de abusar sexualmente de una menor de edad, a un residente de Florida no le pareció tan perverso y escribió al correo electrónico que se mencionaba en el aviso.

Se trata de Dayton Michael Cramer, un abogado de 71 años radicado en Tallahassee, quien contactó a la supuesta madrastra para "enseñarle a la niña sobre sexo" y que fue condenado a 10 años de cárcel por intentar abusar de una menor de edad.

Según el documento de acusación en su contra, Cramer se comunicó con la falsa madrastra el 12 de febrero del 2017 e intercambiaron mensajes sobre las 'tácticas sexuales' que el hombre le enseñaría a la menor de edad.

— "Mi hijastra tiene solo 13 años. Si tienes algún problema con eso, dímelo ahora".

— "De verdad no tengo problema. He tenido sexo con otras jovencitas cuando viví en Tailandia [...] No le pienso hacer daño. ¿Es virgen?".

— "Sí, es virgen".

El hombre se identificó en los mensajes como un abogado, casado y padre de dos hijas y le describió a la falsa madrastra exactamente lo que haría con la menor de edad el día que se encontrara con ella.

"Empezaría despacio, le hablaría sobre sexo, la desnudaría y la relajaría con un masaje", dijo en uno de los mensajes, en el que también explicó paso a paso cómo abusaría sexualmente de la niña. En otro correo envió una fotografía suya desnudo, de acuerdo con documentos judiciales del caso.

Después de intercambiar varios correos, Cramer y la supuesta madrastra acordaron verse el 14 de febrero en Tallahassee. Cuando llegó al lugar acordado fue arrestado de inmediato y puesto bajo custodia.

El hombre tenía el respaldo de sus hijas y su esposa durante el juicio. Su hija mayor compareció en una oportunidad ante el juez y dijo, entre otras cosas: "Papá, odio lo que hiciste, pero te amo".

Cramer fue sentenciado este lunes por una corte federal de Florida a 10 años de cárcel y 10 años de libertad condicional.