Ladrón de Miami se coló por la ventana y salió cargado con bolsas como Santa Claus

Un ladrón del sur de la Florida hizo su agosto a principios de año después de colarse por la ventana de una casa de Miami y desvalijar la vivienda, llevándose hasta $5,000 en objetos de valor.

El hombre, que no todavía no ha sido identificado, fue captado por cámaras de seguridad el lunes 29 de enero a las 6:45 de la mañana, caminando en el área trasera de la vivienda ubicada en 1196 Venetian Way.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

Luego, el individuo logró ingresar a la casa a través de una ventana.

Una vez dentro, el ladrón empezó a llenar varias bolsas de basura con todos los objetos de valor que se encontró en su camino: aparatos electrónicos, ropa y zapatos costosos, y hasta una bicicleta de carrera.

Minutos después, las cámaras de seguridad lo vuelven a mostrar retirándose del lugar con al menos cuatro bolsas plásticas al hombro.

La policía describe al sospechoso como un hombre delgado y posiblemente hispano, con el cabello corto. Al momento del delito, vestía una camiseta negra y unos jeans azules.

Aunque el crimen ocurrió a finales de enero, la Policía de Miami difundió el martes los videos de vigilancia con el propósito de pedir ayudar a la ciudadanía y capturar al ladrón.

Si lo conoce o tiene información sobre este robo, puede contactar a la unidad de robo de la Policía de Miami al 305-603-6030, o si quiere permanecer anónimo al Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-8477.