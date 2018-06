Alguien disparaba flechas a las personas en una calle de Broward. La Policía cree haber resuelto el misterio

La comunidad de Pompano Beach puede estar tranquila otra vez.

El presunto responsable de disparar flechas con una ballesta a personas desconocidas en esa ciudad de Broward durante los últimos dos años ha sido arrestado, informó la Policía este jueves.

William Rodríguez, de 33 años, se encuentra detenido en la cárcel principal del condado sin derecho a fianza, después de ser acusado de intento de asesinato premeditado y asalto con un arma mortal.

Una de las supuestas víctimas de Rodríguez es Alexander Nicholas, de 18 años, quien fue herido en la mano izquierda mientras esperaba sentado en el banco de una parada de autobús el 16 de enero.

