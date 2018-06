Cuidado con estos falsos policías que detienen a conductores en la I-95 en Florida

Alguien vestido de policía está deteniendo a mujeres en la carretera I-95 en Florida, informó este miércoles la Policía del Condado St. Johns, en la costa noreste del estado.

Se han reportado dos incidentes recientes en los que mujeres fueron detenidas por un supuesto policía que les pidió su identificación y les dijo que estaban conduciendo a exceso de velocidad.

“Si bien hay similitudes en los casos, también hay diferencias en las descripciones de los sospechosos”, indicó la Policía en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

La primera víctima fue una enfermera de la ciudad de Jacksonville que estaba conduciendo hacia su trabajo por la I-95 en dirección norte cuando vio unas luces rojas y azules detrás de su vehículo.

