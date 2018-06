Atropelló mortalmente a una abuela de Miami y se dio a la fuga. Pero la culpa fue muy grande

Un hombre de North Miami-Dade con un historial de tránsito por pasarse la luz roja admitió haber atropellado mortalmente a Hilda García, una mujer de 76 años que regresaba a su casa en La Pequeña Habana, y luego darse a la fuga.

Ricardo Alexander González, de 25 años, se entregó a las autoridades el miércoles en el restaurante Caribe, ubicado en 7173 W Flagler St, horas después que la familia de la víctima clamara por información para capturar al “monstruo” que la atropelló a cinco días de cumplir 77.

