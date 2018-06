No se había escapado con otro. El esposo la mató y lanzó su cadáver a un canal, dice la Policía

En sus días de romance, Jimmy y Maribel Torres solían ir a relajarse en las márgenes de un canal aledaño a la avenida Old Griffin Road, en el Condado Broward.

Y fue en ese preciso lugar donde el esposo lanzó, dentro de una caja, los restos de su esposa, quien había desaparecido misteriosamente el año pasado, reveló la Policía del Condado Miami-Dade.

Tras el hallazgo de los restos a raíz de la pista de un testigo, las autoridades acusaron a Torres del asesinato en segundo grado de la mujer de 33 años, madre de dos hijos.

