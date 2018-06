Así celebró este ladrón el Día del Padre. El FBI lo está buscando

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Miami está buscando a un hombre que robó el domingo un banco en la ciudad de Hialeah y escapó con una cantidad de dinero que no ha sido divulgada por las autoridades.

Mientras muchos residentes del sur de la Florida celebraban el Día del Padre, aproximadamente a la 1:30 p.m. el hombre se dirigió al TD Bank ubicado en 801 W 49th Street y exigió dinero a un cajero.

El empleado del banco le entregó el dinero y el hombre se fue, dejando en el establecimiento un artefacto que hizo temer a la Policía que se trataba de una bomba.

Esa posibilidad fue descartada después que el equipo K9 antibombas de la Policía de Hialeah investigara el TD Bank y determinara que todo estaba en orden.





