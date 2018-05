Alberto, la primera tormenta con nombre de la temporada, traerá fuertes lluvias y posibles inundaciones

Alberto, una poco común tormenta subtropical, se formó el viernes en el Golfo de México, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Se espera que la tormenta pase cerca de la costa de Yucatán el viernes por la noche y siga rumbo norte durante al fin de semana, antes de tomar rumbo noroeste el lunes cuando se acerque a la costa de Estados Unidos, aumentando su intensidad y posiblemente convirtiéndose en un huracán.

Las fuertes lluvias se mantienen como la principal amenaza de la tormenta y se pronostica que en la región occidental de Cuba y Yucatán caigan entre 10 y 15 pulgadas de lluvia. En algunos lugares las precipitaciones pudieran lelgar a 25 pulgadas.





La Florida y la costa del Golfo de México deben prepararse para fuertes lluvias y la posibilidad de inundaciones; partes de la costa norte enfrenta el peligro añadido de mareas de tormenta.

