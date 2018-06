Artículos para huracanes libres de impuestos en la Florida a partir de hoy

Aunque parece que el huracán Irma acaba de pasar por la Florida, lo cierto es que ya es hora de volver a pensar en los preparativos en caso de que un huracán de gran intensidad amenace con azotar nuestra área.

La temporada de huracanes empieza hoy y, con ella, los dolores de cabeza y preocupaciones para estar listos.

