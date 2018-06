Miedo en Florida y el Caribe: llegó la temporada de huracanes

¿Y si este año viene otro huracán? “Si viene otro, nos fregamos”, dice una camarera en los Cayos de Florida, el archipiélago coralino que sufrió el año pasado los golpes más violentos del huracán Irma y que aún está lejos de recuperarse.

Este miedo colectivo se extiende a todo Florida y las islas del Caribe que padecieron en septiembre la monstruosidad de dos huracanes seguidos, dejando calamidades que todavía causan estupor: esta semana se divulgó un informe independiente según el cual más de 4,645 personas murieron en Puerto Rico por causa de María.

Con esta noticia como telón de fondo, la nueva temporada de huracanes se prepara para desplegar un nuevo show. Antes de su fecha oficial de inicio -este viernes-, la tormenta subtropical Alberto provocó inundaciones en Estados Unidos.

Las autoridades de Florida aseguran haber “aprendido las lecciones” y prometen mejorar el sistema de telecomunicaciones y el manejo de las donaciones. En Puerto Rico, el gobierno recomienda a los residentes reunir provisiones para 10 días, en lugar de tres como se solía aconsejar.

