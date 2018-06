La enemistad entre el ego y el éxito

300 dpi 4 col x 8 in / 196x203 mm / 667x691 pixels Cinthia Romero color illustration of a couple holding a key to success and surrounded by images of marriage, education, balance, savings, adventure and freedom. The Dallas Morning News 2004 With BC-PFP-RICHRULES-BIZPLUS:DA, The Dallas Morning News by Pamela Yip <p> KEYWORDS: krtbusiness business krtnational national krtworld world krtintlbusiness krtnamer north america krtpersonalfinance personal finance krtusbusiness u.s. us united states krt ahorros boda coddington romero yip da contributed educacion education finanzas grabado marriage happy life married graduacion graduation illustration ilustracion key llave negocios parachute rich rules success investment wealth rich richrules savings 2004 krt2004 Cinthia Romero MCT