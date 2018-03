A regular la venta de armas

En 1791 fueron ratificadas las primeras 10 enmiendas de la Constitución. James Madison y sus colegas redactaron estas enmiendas, conocidas como Bill of Rights. Los redactores tuvieron en cuenta las condiciones y necesidades del país en esos momentos. Escribieron la Segunda Enmienda, de una forma sencilla. Una bien regulada Milicia (esta) siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a mantener (poseer) y llevar (portar) Armas, no será infringido. Sin embargo, en la Tercera Enmienda, sobre el alojamiento de soldados en tiempo de guerra y de paz, al final ponen, pero en una manera a ser prescrita por ley. Madison era un legislador, no un mago, ni un adivino. Si hubiera tenido poderes sobrenaturales, que le permitieran prever el desarrollo de las armas de fuego, la Segunda llevaría también la coletilla de la Tercera Enmienda, pero en una manera a ser prescrita por ley.

Para los que gustan de los autos, no da el mismo status social moverse en un transportation que conducir un Ferrari del 2018. Igualmente, para los adoradores de las armas, miembros de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) o no, tener un revólver o una pistola, armas defensivas, o una escopeta o un fusil de caza, armas deportivas, no da el status de poseer un AR-15, un AK-47 o una Uzi, armas de guerra. Ellos interpretan la ley a su manera. Piensan en el día que se invente el fusil robótico de neutrinos ultrarrápidos, capaz con un disparo de desintegrar un tanque de guerra. Aquel que tenga el dinero suficiente, lo podrá comprar y mostrarlo orgulloso, para la envidia de los adoradores pobres.

Las armas solo disparan, los que matan son los que las operan. Creo, como más del 60 % de los habitantes de este país, que se debe regular la posesión y venta de armas. Deben prohibir la tenencia de fusiles y ametralladoras de guerra, confiscándolas con la compensación monetaria adecuada, como han hecho ya varios países. Deben investigar con detenimiento el perfil sicológico de todos los que quieran adquirir un arma defensiva o deportiva.

La hora ha llegado. Nunca más a los asesinatos masivos con armas de guerra. Los senadores y representantes, que legislen las regulaciones de control de las armas, que Madison, por desconocimiento del futuro, no pudo plasmar en la Segunda Enmienda. El presidente debe aprobar la propuesta de ley y con sus asesores controlar que se cumpla. Pido a los jueces de la Corte Suprema que hagan su análisis y no vayan a declarar inconstitucionales las regulaciones legisladas por ambas ramas en el Capitolio y aprobadas en la Casa Blanca.

Tengamos fe en el futuro.