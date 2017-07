Las negociaciones tras el cierre del ICCAS: ¿parte del plan para neutralizar al exilio cubano?

Es probable que tanto en La Habana como en Miami al señor Frenk le hayan hecho un cuento chino, o vietnamita. Habrá tomado té con el cardenal Ortega. Le habrán mostrado las encuestas de Duany y Grenier. Le habrá puesto la oreja a Carlos Saladrigas, Jorge Pérez, et al. Me pregunto quiénes son sus interlocutores cuando viaja a Cuba. ¿Qué habrá visto? Sobre todo, ¿qué no habrá visto? ¿Será verdad que admira unos sistemas de salud y educación que producen, respectivamente, médicos que no aprueban un examen de enfermero fuera de la isla y filósofos que patean a los opositores?

