Urge una solución para el transporte en Miami-Dade. No abandonen el plan SMART

El alcalde Carlos Giménez es un hombre cauteloso. La cautela es buena en un político, sobre todo en un condado donde la gente está hasta el gorro de gastos gubernamentales que no resuelven las necesidades más apremiantes. Hay momentos en que es necesario, como se dice en inglés, “tirar la cautela al viento” y este es uno de ellos.

La cautela del alcalde tiene que ver con cuánto dinero nos podemos gastar en tratar de mejorar el transporte público y aliviar el diario calvario de cientos de miles de choferes. Según Giménez por ahora no podemos pensar en trenes sino en guaguas (autobuses para los no cubanos). El propone invertir gran parte de los más de $500 millones para el transporte en carriles expresos para autobuses y punto.

Eso mataría el plan SMART, diseñado para agilizar seis corredores principales norte a sur y este a oeste con trenes y carriles expresos. La expansión del sistema de Metrorail le fue prometida a los votantes no una sino dos veces, en el 2002 y en el 2012. Si no incorporamos trenes o trencitos ligeros al esquema, no iremos a ningún lado porque de lo que se trata es de cambiar la cultura del carro en el sur de la Florida. Eso no lo van a hacer con autobuses que también son necesarios, especialmente si se coordinan con los trenes o con un sistema de autobuses expresos que funcionan como trenes y que dan excelentes en algunos países como Colombia. Como nos dice el comisionado de Miami Francis Suarez, “tenemos 800 autobuses, pero según las estadísticas, el 95 por ciento de los que viajan a sus trabajos lo hace en carros”.

Hay ideas novedosas y no tan costosas como algunas que ha presentado la comisionada condal Rebeca Sosa. Ella sugiere establecer carriles reversibles en las principales vías que permitan más volumen de tráfico en ciertas direcciones durante las horas pico. La comisionada también propone un carril dedicado a autobuses expresos a lo largo de la Calle Ocho, alimentado por los trolleys de ciudades como Miami, Coral Gables y West Miami. Son ideas creativas y relativamente baratas. “Hay que empezar a hacer cosas para traer algún alivio”, nos dijo Sosa. Ella considera que a la larga el tren es lo más lógico, pero insiste en que tenemos que ser realistas. Para estar claros, se estima que los proyectos para el plan SMART costarían un mínimo de $3,500 millones de dólares.

El comisionado Esteban Bovo prefiere seguir soñando con los ojos abiertos a la vez que explora opciones para conseguir los recursos necesarios para al menos comenzar el proyecto. Bovo ha sido el gran campeón de este esfuerzo titánico por cambiar la dinámica de cómo nos movemos en el sur de la Florida. Enfatiza que sí se puede y nos refiere al plan trazado por Aileen Bouclé, del TPO, la organización regional de transporte. Ese plan consiste en “liberar” fondos federales para el transporte y utilizarlos para operación y mantenimiento. Permitiría utilizar los fondos del medio centavo como base para pedirle al gobierno estatal más dinero para invertir en el plan SMART. Según Bovo, eso más algo más que está gestionando nos daría un total de $800 millones “liberados “para inversión. También nos pondría en muy buena posición para recibir más fondos federales para proyectos de infraestructura. El comisionado también piensa que ya que este año habrá un superávit en el presupuesto condal, el condado debería invertir al menos $50 millones más en proyectos de transporte. “No tenemos el dinero en mano pero sí la forma de buscarlo”, nos dice Bovo. En el tema de los trenes el comisionado insiste en que hay que explorar el club de las tres P. Los PPP o negocios conjuntos entre los gobiernos y las empresas privadas, que es como se financian la mayoría de los sistemas ferroviarios en Europa.

Todo esto tendrá que planificarse y concretarse antes de septiembre porque si no se nos va el tren.