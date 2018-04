Conozca a Sean Simpson, el maestro de Parkland que olvidó su pistola en un baño

No es la primera lección que se debe aprender sobre el control de las armas después que la Legislatura de la Florida aprobó armar a los maestros, pero es una lección particularmente significativa.

Sean Simpson, profesor de Química de la secundaria Marjory Stoneman Douglas que se brindó de voluntario para trabajar armado, un reciente domingo fue al baño del embarcadero Deerfield Beach Pier.

Cuando Simpson se dio cuenta de que había dejado su Glock 9 mm cargada en el baño, un desamparado ebrio la había tomado, y disparado.

Afortunadamente, el disparo de Joseph Spataro fue contra una pared, pero fácilmente pudiera haber matado a alguien.

Afortunadamente, Simpson pudo arrebatarle el arma a Spataro, quien fue acusado de entrar al lugar sin autorización y disparar un arma mientras estaba ebrio.





Sin embargo, Simpson no salió completamente ileso del incidente. También lo arrestaron y lo acusaron de no asegurar el arma debidamente, un delito menor de segundo grado punible con un máximo de 60 días de prisión. Simpson pagó una fianza de $250 en efectivo y fue liberado.

Piense bien en lo sucedido. El profesor enfrenta ahora un cargo penal, y eso es exactamente lo que otros maestros que acordaran armarse enfrentarían si manejan indebidamente sus armas en la escuela. Así es que no tuvo que pasar mucho tiempo para que la teoría de que las escuelas se deben proteger con “los buenos armados” quedara desacreditada.

¿Todavía creen entonces que es una buena idea armar a maestros que ya están abrumados con las responsabilidades de largos días de clases, calificar exámenes y preparar lecciones? Para no mencionar la enorme cantidad de papeles y reuniones administrativos, cuando un maestro ni siquiera puede controlar debidamente su arma en un fin de semana.

Gracias al buen juicio del superintendente escolar Robert Runcie y la Junta Escolar de Broward, que rechazaron el plan de la Legislatura estatal, que encajaba perfectamente en la postura de la NRA de armar a los maestros, la traumatizada escuela no se está usando como un laboratorio para implementar la estúpida idea. Lo único bueno que salió del intento de los legisladores de la Florida de armar a los maestros es que dejó en manos de los distritos la decisión definitiva. El distrito escolar de Miami-Dade también lo rechazó.

Las mochilas transparentes, las credenciales de identificación al cuello de los estudiantes y las rejas ya son medidas de seguridad lo suficientemente intrusas.

El asunto del personal armado en las escuelas debe ser eliminado definitivamente.

¿Piensa que una agencia policial como la de Broward, que no pudo hacer frente debidamente a un hombre armado —Nikolas Cruz y su AR-15— podrá manejar un tiroteo en una escuela si no tiene idea de quién —de todos los adultos potencialmente armados en el recinto escolar— es el agresor?

Sería peor el desastre. El día después de la masacre en Parkland, un policía de Broward que respondía a una llamada sobre un posible agresor armado en la escuela preparatoria North Broward se disparó accidentalmente en una pierna. No había ningún agresor en la escuela y la bala del policía fue la única que se disparó. Pero el terror que vivieron los alumnos y maestros durante el tiempo que la escuela estuvo cerrada fue peor por ese disparo.

En lugar de armar a más civiles, la Legislatura debiera dedicar más recursos a mejorar la capacitación de los policías. En Broward eso pudiera ser muy útil. Y en vez de gastar dinero en armar a los maestros, debían pagarles más, contratar a más de ellos para aligerar la abrumadora carga de trabajo e invertir en insumos para que no se queden sin papel para las copiadoras.

A los dueños de armas confiados se les escapan más disparos de lo que la gente piensa.

Solamente prestamos atención cuando un arma provoca daños, como el padre del sur de Davie que estaba enseñando a su hija adolescente a manera un arma con seguridad, y terminó baleándola. O la abuela de Tampa que llevaba un arma en su bolso para protegerse, que terminó en las manos de su nieta cuando se puso a buscar caramelos en la bolsa, y se disparó.

Según los reportes de prensa, Sean Simpson es una persona responsable con las armas, pero no pudo controlar la suya esa tarde de domingo. Y no resultará más fácil en esa enorme escuela con 3,300 alumnos, donde el 14 de febrero un ex estudiante armado mató a 17 alumnos y profesores.

Simpson, de 43 años, sigue enseñando en la Stoneman Douglas y no se espera que la dirección de la escuela tome medidas en su contra. Simpson apoya a los estudiantes activistas que luchan por el control de las armas de fuego y viajó con ellos a Washington DC el 24 de marzo para participar en la Marcha por Nuestras Vidas. Simpson declaró al Canal 10 que no puede comentar sobre el caso.

Así las cosas, ahí lo tienen, legisladores de la Florida.

Incluso antes que se implemente la directiva de armar a los maestros, ya se cae a pedazos.