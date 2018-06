La conversación sobre el racismo en Miami debe incluir a todos, no sólo a los cubanos

¿Quieren hablar del racismo en Miami?

Pues hablemos.

Esta es la mancha que no se nos quiita del alma, en parte porque las muestras de racismo se denuncian, pero casi nunca se estudian debidamente. Después que la indignación pasa, la gente se retira a sus respectivas esquinas.

¿Viste? ¡Eres un racista! Y ahí acaba todo.

