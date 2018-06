Trump está deportando venezolanos al infierno del dictador Nicolás Maduro

A la maquinaria de deportación del presidente Donald Trump no le importan las dictaduras, el chavismo, el castrismo o el comunismo en nuestro hemisferio.

En el libreto político antihispano de Trump, nadie está a salvo de la draconiana política de cumplimiento a rajatabla de las leyes de inmigración, y eso significa que exiliados venezolanos que viven entre nosotros, incluso los que tienen hijos nacidos en Estados Unidos, enfrentan también la deportación.

¿Se olvidó Trump de esa dictadura latinoamericana —que se afianzó en el poder con una elección fraudulenta hace pocos días— y de todas las sanciones que su gobierno ha impuesto a varios altos funcionarios venezolanos?

Eso es exactamente lo que parece.

