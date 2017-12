¿Qué pediría usted para Venezuela en 2018?

A los 18 días de nacido Esteban Granadillo fue llevado el 28 de agosto al Hospital Universitario de Pediatría Agustín Zubillaga, en Barquisimeto, Venezuela, por desnutrición. El bebé falleció el 8 de octubre. Muchos venezolanos en el mundo rezan para que no muera ningún niño por falta de medicinas ni desnutrición. MERIDITH KOHUT The New York Times