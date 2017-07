Yánez Pelletier: el hombre que salvó a Fidel Castro y pagó con la cárcel

La frase de Victurnien parece haberse cumplido a lo largo de la historia. Y cómo no iba a ser así cuando la mayoría de los dictadores comparten los mismos rasgos sicológicos: arrogancia, agresividad, malevolencia y egocentrismo. Cómo no iba a ser así cuando el egoísmo y la necesidad de ser admirados resultan comunes en ellos. Fidel Castro, que no era la excepción, en un perfil psiquiátrico elaborado por la CIA en 1961 fue descrito como “neurótico y narcisista, cuya única prioridad es mantenerse en el poder”. Pudieron haber dicho también que era despiadado y cruel. Y que su perversidad no tenía límites.

