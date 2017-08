Cuándo hay que alarmarse porque un adolescente está tan deprimido que puede llegar al suicidio

Aunque no es habitual el suicidio de adolescentes, dicen los especialistas que este puede aumentar. Los motivos son complejos e internet expone abiertamente el tema con series como 13 Reasons Why, con suicidios en directo por Facebook, con el reto del juego de “la Ballena azul” y otros videojuegos violentos en la red dañinos para los jóvenes. El suicidio es la tercera causa de muerte entre adolescentes de 10 a 24 años de edad, según datos del Departamento de Niños y Familias de Florida.

“Lo que sucede es que la exposición en las redes sociales ha llevado a que el suicidio se escuche más, que los casos no queden aislados. Ahí es donde está la alarma. Si una persona se suicida y lo expone, como ha pasado en varias ocasiones por Facebook Live, es un ejemplo para que otras personas u otros adolescentes sigan ese camino. Pero la depresión en adolescentes sí que ha aumentado, no la cantidad de suicidios”, aclaró la doctora María Valcourt-Rodríguez, psicóloga, pediatra y especialista del suicidio en adolescentes de Waves In Silence Psychological Services, Inc.

Y a pesar de que series como 13 Reasons Why, de Netflix, en la que una adolescente se suicida afectando a todo el ambiente escolar y familiar, han disparado el número de búsquedas en internet acerca del suicidio, los expertos aseguran que ni todo el que está deprimido se suicida, ni todo el que piensa en el suicidio acaba con su vida.

Lo primero que debemos saber acerca de los adolescentes con ideas suicidas o de hacerse daño es que “tienen una falta de confianza y seguridad en ellos mismos. Necesitan ser aceptados por el entorno, ya sea a nivel familiar, profesional, social, educativo”, destacó Valcourt-Rodríguez. “Hay que estar atento a las señales porque la búsqueda de atención es una alerta que puede llevar a otros problemas”.

Ahora los jóvenes crecen en la comunidad de las redes sociales en lugar de en la familia. Allí buscan el protagonismo que no encuentran en sus hogares. La soledad en la crianza fomenta la depresión en los adolescentes. Y en estos la depresión se puede confundir con ansiedad, hiperactividad o carencia de límites.

“Son hiperactivos o sin límites porque así no tienen que pensar. Muchos de los adolescentes con pensamientos suicidas no ejecutan el suicidio durante la pena y el dolor, lo hacen en un momento de euforia porque eso evita pensar en las consecuencias de lo que están haciendo. En momentos de euforia la persona está más libre, piensa menos las consecuencias, se siente más en control de ese momento. Ahí es cuando se enfocan en alertar o en suicidarse”, advirtió Valcourt-Rodríguez.

Un adolescente deprimido actúa diferente a un adulto. “Un adolescente deprimido puede ser el que se pasa bebiendo, de fiesta, el más explosivo del grupo por llamar la atención, pero al mismo tiempo está opacado por una soledad que lo atormenta”, recalcó Valcourt-Rodríguez .

Algunos expertos opinan que series como 13 Reasons Why ayudan a alertar sobre una realidad en la crianza de los adolescentes.

“Estas series ayudan a estar más pendientes y a darnos información de lo que está pasando muy cerca de nosotros. Y el hecho de que los padres estamos enfuscados en cumplir financiera y profesionalmente descuidando muchas veces señales que pueden salvar una vida”, explicó Valcourt-Rodríguez.

Sin embargo, este tipo de series se convierten en peligrosas cuando “las personas que la buscan se obsesionan con el contenido y empiezan a actuar de acuerdo a cómo la serie les influenció”, indicó la especialista. “Personas depresivas tratan de buscar series como esta que le validen que ellos no son los únicos que se sienten así. Ahí puede haber un peligro porque la serie le está reforzando, no educando. Hay que verla con un guía con el propósito de ser proactivo y no de ser catastrófico. De lo contrario estamos alarmando en vez de alertando”.

Hay muchos adolescentes con ideas de suicidio pasivo, quienes no necesariamente actúan de acuerdo a lo que piensan. Todo se inicia cuando la depresión se apodera de los pensamientos y empiezan a escuchar sus propias voces.

Aunque la personalidad de los adolescentes se está formado en esa etapa de la vida, los más propensos al suicidio y depresión son las personalidades introvertidas que no pueden expresar correctamente sus pensamientos, los adolescentes que viven en ambientes disfuncionales con padres con comportamientos adictivos y los que tienen una baja capacidad escolar debido a una falta de autoestima y rechazo.

“Los introvertidos no clarifican nunca su pregunta o no lo planifican de una manera abierta. Suelen dejarse llevar por la observación o por lo que otras personas extrañas o desconocidas les digan”, apuntó Valcourt-Rodríguez.

Cuando lo hacen público a través de redes sociales como Facebook es porque “los adolescente necesitan sentirse importantes. Quieren vivir y por ello lo hacen público, pero en las redes sociales muchas veces pesa más el morbo que identificar a una persona en crisis”, subrayó la psicóloga.

Los hispanos, una comunidad en riesgo

La comunidad hispana está en riesgo debido a que pasa por muchas situaciones que fomentan la soledad interna del adolescente. Estas familias disfuncionales sin una comunicación estable, y cuyos hijos crecen con extraños, son las que más están en riesgo de sufrir suicidios. “Esa soledad en la crianza fomenta depresión en nuestros adolescentes”, insistió.

La familia hispana crece con una base fracturada debido a que “está dividida al crecer fuera de su cultura y comunidad y muchas veces el papá está en un país y la mamá en otro, y crecen con extraños. Aumenta el sentimiento de soledad o carencia de guía, de quién soy yo, hacia adónde voy, por qué estoy aquí, que es lo que fomenta muchas veces esa soledad interna del adolescente que lo convierte más en follower, en seguidor de otro”, argumentó.

Los adolescentes hispanos de familias indocumentadas son los que están en máximo riesgo. “Si a los adultos indocumentados nos pone en un limbo, a un adolescente todavía más. No puede sentirse en el limbo porque se siente destruido, no sabe qué hacer porque a esa edad no tiene una responsabilidad y personalidad marcada. Se desmoralizan y ahí empieza la depresión”, agregó.

Las principales situaciones que pueden desembocar en una crisis suicida son los problemas familiares, la separación de amigos, compañeros de clases, novios y novias, muerte de un ser querido, situaciones legales, aceptación del suicidio como forma de resolución de problemas, fracaso en el desempeño escolar y/o laboral, embarazo no deseado y embarazo oculto, infección con VIH o padecer una infección de transmisión sexual, padecer una enfermedad física grave y violación o abuso sexual, entre las más destacadas.

Aumento de desafíos similares a la “Ballena azul”

El aumento de adolescentes con depresión favorece el incremento de protagonismo de este tipo de juegos de rol como el de la “ballena azul”, cuyo último reto es el suicidio.

Las redes sociales fomentan que estos grupos de jugadores de rol atraigan el interés de personas que están buscando aliarse o ser parte de algo. Son juegos que proliferan cada vez más rápidamente, según los expertos.

“Si yo sé que tu vida no es bella y la mía tampoco, los dos estamos en el mismo bando, nos aliamos, y como hay muchos adolescentes, los buscan”, señaló Valcourt-Rodríguez. “La mayoría de los adolescentes se sienten en algún momento incómodos con ellos mismos, pero eso no significa que se van a quitar la vida. Pero estos grupos les comen la autoestima de tal manera que los hacen una familia. Son como las famosas fraternidades”.

Estos grupos de jugadores de rol envuelven rápidamente en una ambiente de constante negatividad y aislamiento a estos jóvenes adolescentes con falta de confianza y en busca de un grupo de pertenencia que les ofrezca protagonismo.

“Con ese aislamiento las neuronas y el sentido común del adolescente se sigue desnivelando y desequilibrando, fomentado una depresión severa. Ningún cerebro funciona cuerdamente en aislamiento y en oscuridad. Te impiden la estimulación y el positivismo. Definitivamente, te vas a creer lo que está pasando en ese espacio. Es una manera de obligar al cerebro a estar deprimido”, dijo la psicóloga.

La Dr. Valcourt-Rodríguez advierte que los juegos de video online de alto contenido de violencia también pueden conducir a los adolescentes hacia el suicidio.

“Por las horas de aislamiento, por la rapidez mental aceleran el cerebro y la falta de sueño de los adolescentes por estar jugando online, están desarrollando alucinaciones y pensamientos suicidas”, recalcó. “La rapidez de estos videos hace que tú no pienses en otra cosa que en estar retando a alguien desconocido, porque es online, y eso es interminable. Y al estar jugando a altas horas de la noche evitan el círculo del sueño”.

No son adolescentes intoxicados de alcohol, sólo tienen los niveles de sueño alterados, pero tienen conductas delictivas. Duermen entre dos y tres horas porque prefieren jugar estos juegos y tienen un rendimiento académico bajo. “Y cuando les preguntas si escuchan voces, dicen que son ellos hablándose a ellos mismos. Ahí empieza todo”, apuntó la especialista.

Los adolescentes varones son los que más juegan a estos videos violentos.

Según los datos oficiales más recientes, la mayoría de los jóvenes que logran suicidarse lo hacen con un arma de fuego, que junto con la intoxicación de alcohol y drogas son las dos formas más comunes de suicidio entre adolescentes.

Los varones adolescentes tienden a suicidarse y sufrir más depresión que las jóvenes adolescentes, quienes son más propensas al suicidio contemplativo o pasivo, aquel que se expresa pero no se lleva a cabo. Ellas piensan e intentan suicidarse dos veces más que ellos, que fallecen cuatro veces más por suicidio porque “son más activos y pasan a la acción. Los varones tienen comportamientos impulsivos de alto riesgo como cortarse las venas, intoxicarse con alcohol y drogas o jugar a la ruleta rusa”, añadió la especialista en suicidios en adolescentes.

Señales que pueden salvar una vida

Los adolescentes siempre dan señales con comportamientos drásticos o aislados. Son claros síntomas cuando tienen dificultad para concentrarse o pensar claramente, regalan las pertenencias, hablan acerca de marcharse o de la necesidad de "dejar todos mis asuntos en orden" y tienen cambios repentinos en el comportamiento, sobre todo calma después de un período de ansiedad.

También, demuestran una pérdida de interés en actividades que solían disfrutar, tienen comportamientos autodestructivos, como tomar alcohol en exceso, consumir drogas ilícitas o hacerse cortaduras en el cuerpo.

Además, se alejan de los amigos o no quieren salir, hablan acerca de la muerte o el suicidio o, incluso, declaran el deseo de hacerse daño, hablan sobre sentirse desesperanzado o culpable, tienen cambios en los hábitos alimentarios o de sueño y preparan maneras de quitarse su propia vida como comprar un arma o muchas pastillas.

La mayoría de los suicidios se pueden evitar. “Adolescentes en aislamiento es la primera cosa que les digo a los padres que eviten. Un adolescente que está todo el tiempo en su cuarto es que tampoco se siente tan libre en la casa. Hay que evitar el aislamiento de los adolescentes porque es ahí cuando le damos más paso a que personas extrañas lleguen a su cerebro. La influencia externa, para bien o para mal, controla al adolescente”, concluyó.

Ayuda en Miami (305) 358 -1640 y SwitchboardMiami.org. La Red Nacional de Prevención del Suicidio (National Suicide Prevention Lifeline) 1-800-273-TALK (8255).