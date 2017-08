¿Afectará el huracán Harvey los seguros en Florida?

El total de los devastadores daños provocados por el huracán Harvey podría fácilmente alcanzar los miles de millones de dólares, pero expertos de la industria de seguros dijeron que ello no debería afectar tasas de seguro a la propiedad en un estado vulnerable a huracanes como la Florida.

La firma AIR Worldwide, que aconseja a compañías sobre gestiones de riesgo, estima que Harvey hasta ahora ha causado entre $1,200 y $2,300 millones en daños relacionados con la tormenta. Otra firma de análisis, Core Logic, pronostica entre $1,000 y $2,000 millones. Risk Management Solutions dijo que aunque el total podría llegar a los $6,000 millones, quizás podría ser menos.

Sin embargo, esa cifra comprende solo los daños a la propiedad y las muertes causados directamente por la tormenta; los daños por inundación podrían ser decenas de miles de millones más.

Lynne McChristian, portavoz del Instituto de Información de Seguros, una organización de la industria, dijo que las tasas de seguro de los propietarios de la Florida no deberían verse afectadas por una sencilla razón: las tasas se establecen a nivel del estado y se basan en lo que sucede dentro del estado. “Lo que ocurre en la Florida se queda en la Florida, y lo que ocurre Texas se queda en Texas. Así funciona en todos los estados”, dijo.

El portal de la organización,www.iii.org, incluye un gráfico que muestra las tasas promedio de seguro en todos los estados.

Las tasas de seguro más bajas de Estados Unidos se encuentran en Idaho y Utah, dijo McChristian. “Eso sucede en primer lugar, porque allí no hay huracanes ni tampoco inundaciones de importancia. Y tampoco tiene la densidad de población de estados vulnerables a los desastres”.

Jay Neal, principal ejecutivo de Florida Association of Insurance Reform, dijo también que no pensaba que Harvey fuera a afectar a los dueños de casas de la Florida. Sin embargo, dijo, las gigantescas devastaciones en Texas deberían tomarse como una alerta para los casi 1.4 millones de casas de la Florida vulnerables a las tormentas, y que en la actualidad no tienen cobertura contra inundación.

“Todavía muchas personas no comprenden que las inundaciones no están cubiertas por las pólizas de los propietarios”, dijo. “La gente tiene que abrir los ojos y mirar lo que ha ocurrido en Texas. Eso mismo podría pasar aquí”.

En una declaración, William H. Stander, director ejecutivo de the Florida Property & CasualtyAssociation, dijo que la organización no puede especular sobre cómo las pérdidas en Texas podrían impactar las tasas de la Florida: “Lo realmente importante es que todos los floridanos deberían reconocer la importancia de comprar seguros inundación, algo que no está cubierto en la póliza de propietario”.