Investigan a Cristina Fernández de Kirchner por compras con ‘dinero sucio’ de 60 propiedades en Miami

Una oscura red de propiedades valoradas en decenas de millones de dólares ubicada en el sur de la Florida, y que se reveló en los llamados Papeles de Panamá podría convertirse en un problema de campaña en Argentina. En la actualidad, la ex presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, trata de regresar al ruedo político en medio de encausamientos por corrupción.

Fernández de Kirchner aspira a un puesto en el Senado en las próximas elecciones del 22 de octubre pero se le opone el partido del actual presidente, Mauricio Macri.

Además, un juez citó a la ex presidenta (2007-2015) para que el próximo 26 de octubre declare como investigada en un caso por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra la mutua AMIA de Buenos Aires en 1994, abierta por la denuncia que presentó en 2015 el fiscal Alberto Nisman días antes de morir.

Laura Alonso, la principal figura anticorrupción del país, hizo una sorprendente declaración por la televisión nacional, cuando afirmó que Fernández de Kirchner es dueña de más de 60 propiedades en Miami que compró con “dinero sucio”. Alonso dijo que los investigadores lograron vincular las propiedades a Héctor Daniel Muñoz, un importante asesor del esposo de Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, quien la precedió como presidente de Argentina.

El año pasado, una investigación del Miami Herald concluyó que las compañías relacionadas con el asesor tienen cerca de $70 millones en bienes raíces en el sur de la Florida y en Nueva York.

Gregorio Dalbón, abogado de Fernández de Kirchner, le declaró al Herald que su cliente no es dueña de ninguna propiedad en el sur de la Florida.

“A todo lo que Laura Alonso ha dicho le falta seriedad y también es falso”, dijo Dalbón, quien calificó las alegaciones políticamente motivadas.

Alonso dirige la Oficina Anticorrupción de Argentina, que forma parte de la rama ejecutiva del gobierno y le responde a Macri. El personal de Alonso no quiso dar detalles que pudieran afectar sus afirmaciones, y solo dijo que no entraría a discutir una investigación que todavía está en curso, todo ello a pesar de que Alonso hizo las acusaciones en un programa noticioso de amplia difusión nacional.

El Herald no encontró ninguna prueba de que los Kirchner participaron en negocios de ex asesor Héctor Daniel Muñoz, y no detectó 60 propiedades, sino 16, que van desde varios condominios en Brickell a una farmacia CVS en La Pequeña Habana