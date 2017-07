Nave ecológica llega a Cuba en misión ambiental

Varios invitados permanecen de pie en el navío The Race for Water La Carrera por el Agua) durante un evento para presentar las acciones de la fundación en el combate a la contaminación del océano con plásticos en La Habana, Cuba, el viernes 21 de julio de 2017. El catamarán impulsado por energía solar, hidrógeno y viento se encuentra en un viaje alrededor del mundo como parte de una demostración de la Fundación The Race for Water de que es posible un futuro sin emisiones de gases contaminantes.