Cancelan crucero para llevar una misión de rescate a Puerto Rico y las U.S. Virgin Islands

Royal Caribbean International ha cancelado un crucero para ayudar en una causa mayor: llevar a cabo el rescate y labor humanitaria en Puerto Rico y Las Islas Vírgenes de EEUU.

La línea de cruceros con base en Miami canceló el viaje palnificado para el sábado en el Adventure of the Seas, que estaba supuesto a dejar San Juan y llevar un itinerario de siete noches pasando por Curazao, Aruba y St. Kitts & Nevis.

En vez, el barco con capacidad para 3,114 pasajeros hará un viaje con parada en tres puertos, en San Juan el miércoles, St. Croix el viernes y St. Thomas el sábado. Royal Caribbean espera recoger más de 3,000 personas evacuadas en las tres islas, especialmente aquellas personas que más lo necesitan, dijo Owen Torres, portavoz de la compañía.

El crucero está coordinando esfuerzos de evacuación con los gobiernos locales de cada isla. Además el barco llevará suministros a los tres puertos y luego zarpará con destino a Fort Lauderdale el 3 de octubre. El barco regresará a San Juan el 6 de octubre para llevar a cabo su próximo itinierario planificado para el 7 de octubre.

Los viajeros a los que les fue cancelado el crucero en Adventure of the Seas recibirán un reembolso completo de la cantidad pagada y además un 25 por ciento en créditos futuros si reservan entre los próximos 30 días.

Debido al daño que sufrió el puerto de San Juan, la mayoría de los cruceros de Royal Caribbean que hacen una parada en Puerto Rico han sido desviados a otros lugares del Caribe, aunque Adventure of the Seas piensa mantener a San Juan como puerto principal. La otra línea de cruceros Carnival Cruise Line’s Carnival Fascination ha cancelado tres viajes debido al daño que sufrió su terminal en el puerto.

More Videos 1:08 Rescatan a familia puertorriqueña que escribió 'HELP' en el techo de su casa Pause 0:52 Director de Obras Públicas de Coral Gables habla sobre la limpieza tras Irma 1:08 Residente de Puerto Rico describe la situacion en la isla despues del huracán María 1:03 Demanda a León Medical Center por operación que provocó pérdida de la vista 2:10 Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para 2017 0:59 Frank Mora de FIU habla sobre la situación política en Venezuela 3:39 Aprovecharon el paso del huracán Irma para saquear comercios en La Habana 1:24 Pequeños empresarios que cumplan con estos requisitos podrían obtener la visa E2 0:21 Arrastran y detienen a manifestantes que protestaban propuesta para la reforma de salud 1:13 Goran Dragić habla sobre la próxima temporada Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

La Guardia Costera distribuye agua y suministros en Puerto Rico Agentes de la Guardia Costera, equipos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, equipos de la Cruz Roja, y otras agencias distribuyen alimentos y 4,500 litros de agua el 27 de septiembre de 2017 en Humacoa, Puerto Rico. La Guardia Costera distribuye agua y suministros en Puerto Rico Agentes de la Guardia Costera, equipos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, equipos de la Cruz Roja, y otras agencias distribuyen alimentos y 4,500 litros de agua el 27 de septiembre de 2017 en Humacoa, Puerto Rico. Crédito: U.S. Coast Guard District 7

La misión de rescate será la segunda que lleva a cabo Royal Caribbean en el Caribe. Anteriormente envió dos barcos a St. Thomas y St. Maartin a raíz del paso del huracán Irma a principios de mes. Entre Adventure of the Seas y Majesty of the Seas lograron evacuar unas 1,700 personas de las dos islas.

La línea de cruceros también llevó a las dos islas más de 25 pallets de suministros médicos, 29,571 galones de agua, 13,050 libras de alimento para animales, 9,355 galones de leche, 7,000 libras de hielo, 110,500 bolsas de basura, 4,200 rollos de papel higiénico, 450 generadores eléctricos y 30,504 baterías.