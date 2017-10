Tom Petty, superastro del rock, muere a los 66 años

En esta imagen de archivo, tomada el 2 de octubre de 2007, el cantante Tom Petty a su llegada al estreno mundial del documental "Runnin' Down a Dream: Tom Petty and the Heartbreakers" en Burbank, California. Petty falleció el 2 de octubre de 2017 a los 66 años tras sufrir un ataque al corazón. Chris Pizzello, archivo AP Foto