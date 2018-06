El popular chef Anthony Bourdain se suicida a los 61 años

El popular chef Anthony Bourdain, de 61 años, se suicidó hoy en París, informó la cadena televisiva CNN para la que trabajaba.

“Es con extraordinaria tristeza que podemos confirmar la muerte de nuestro amigo y colega Anthony Bourdain”, indicó la CNN en un comunicado, en el que confirmó que la causa de la muerte fue un suicidio.

