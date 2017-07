Hispanos demandan a California por pobre atención médica

Los demandantes Saul Jimenez Perea, y su madre Analilia, llegan a una conferencia de prensa para anunciar la demanda interpuesta por abogados que representan al Mexican American Legal Defense and Educational Fund Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación, MALDEF por sus siglas en inglés), y el Civil Rights Education and Enforcement Center en Los Ángeles el miércoles 12 de julio de 2017. California perjudica el cuidado médico para más de 13 millones de residentes de bajos recursos, más de la mitad de ellos latinos, al no poder pagarles lo suficiente a los doctores para brindar la atención necesaria, de acuerdo con la demanda interpuesta el miércoles.