Unos pocos kilos de más en la adultez aumentan el riesgo de enfermedades

Científicos de la universidad de Harvard descubrieron que incluso una modesta ganancia de kilos en edad adulta “estaba asociada a una elevada incidencia de enfermedades crónicas mayores como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer y muertes no traumáticas”, dice el estudio publicado en el Journal of the American Medical Association.

Unlimited Digital Access for just $1.99.

Sign up now for full access to our website, the digital newspaper, apps and more!.