La familia, principal factor de adicción al tabaquismo entre los jóvenes

Fumar delante de los hijos es la principal causa de que los jóvenes caigan en el tabaquismo, una adicción que debe ser tratada sobre todo desde la prevención, dijo el doctor Gabriel Escobedo Arenas.

“El fumador debe estar consciente de que la principal causa de la adquisición del hábito del tabaco es de imitación de los padres o familiares. Fumar delante de los hijos los condiciona a tener el hábito”, señaló el especialista.

