Vinculan componente en ciertas pastas de dientes con la inflamación de colon

Un equipo internacional de científicos ha vinculado el potente agente antibacteriano triclosán, componente de algunos jabones y pastas de dientes, con la inflamación de colon, según un estudio publicado el jueves en la revista especializada Science Translational Medicine.

La investigación liderada por Guodong Zhang, de la Universidad de Massachusetts Amherst, encontró que el triclosán podría tener efectos adversos en la inflamación y el cáncer de colon al alterar la microbiota intestinal, es decir, la comunidad de microorganismos vivos que viven en el tubo digestivo.

El estudio, llevado a cabo en ratones, demostró que el tratamiento a corto plazo con bajas dosis de triclosán causa inflamación de colon de bajo grado y desarrolla la enfermedad de la colitis y el cáncer de colon asociado. “Estos resultados, por primera vez, sugieren que el triclosán podría tener efectos adversos sobre la salud intestinal”, señaló Zhang.

El triclosán, según los investigadores, es uno de los ingredientes antibacterianos más ampliamente utilizado, ya que se encuentra en más de 2,000 productos de consumo.

