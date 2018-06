Efectos de la nicotina y síntomas de abstinencia obstaculizan dejar el tabaco

Los efectos de la nicotina en el organismo y los síntomas de abstinencia cuando alguien intenta dejar de fumar son las principales razones por las que a las personas se les dificulta superar este hábito, dijo un especialista.

“La nicotina causa adicción a nivel físico y psicológico. Induce placer porque estimula al neurotransmisor dopamina. La neuroquímica de muchas personas se adapta a ello y luego necesitan dosis mayores para alcanzar el mismo efecto”, dijo Michael Burke, supervisor del Centro para Dependencia a la Nicotina de Mayo Clinic en Rochester.

El experto aseguró que cuando alguien intenta dejar de fumar los síntomas de abstinencia son molestos pues ocurre irritación, ansiedad, depresión y dificultad para concentrarse y es por ello que las personas no quieren dejar el cigarro.

Fumar, además, puede ser más letal para aquellos que padecen enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión debido a que eso duplica el riesgo de padecer un episodio infarto cerebrovascular, conocido como embolia.

