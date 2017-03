WALTER MERCADO: Horóscopo del viernes 03.03.17

Aries

(21 de marzo -19 de abril)

Tu vida social se exalta y serás un imán para todos. Tu presencia será reclamada en diferentes círculos y actividades sociales. Esto te brindará la oportunidad de conocer a muchas personas que te ayudarán en tu profesión o negocios. Inversiones, compra y venta están de suerte para ti. Números de suerte: 18, 4, 39.

Tauro

(20 de abril -20 de mayo)

Todo lo negativo y malo quedará atrás. Te reirás de las lágrimas derramadas en el pasado. Uno de tus mayores sueños se hace realidad. Dinero no te faltará porque tendrás la fórmula para obtenerlo con facilidad. No regalarás más tu trabajo y te harás pagar caro, tú lo vales. Números de suerte: 45, 28, 13.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Ordena tus ideas y pon en práctica algunos de tus planes. Vuelve a estudiar y especialízate en aquello que más te gusta hacer, para que puedas devengar más dinero y ganes mayor prestigio. Lo relacionado con los medios de comunicación está brillantemente aspectado. Números de suerte: 21, 7, 15.

Walter Mercado: ¿qué te depara el 2017 según tu signo del zodíaco? Predicciones astrales para el nuevo año 2017, según el reconocido astrólogo Walter Mercado.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Todo viaje, especialmente al extranjero, te traerá buena suerte, Cáncer. Viajar por asuntos de negocios o para establecerte en otro país hará que tus economías aumenten y que ganes mucho dinero. Los negocios de exportación e importación serán ahora muy fructíferos. Números de suerte: 12, 6, 39.

Leo

(23 de julio -22 de agosto)

Abres tus ojos a la verdad que antes estuvo oculta para ti. El verdadero amor estará a tu lado. Lo ficticio y lo falso lo echarás a la basura. Te enfrentarás con valor a aquellos que se quieren aprovechar de ti o que tratan de manipularte. Serás tú mismo y no dejarás que nadie te humille. Números de suerte: 9, 1, 33.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Encontrarás el equilibrio entre lo material y lo espiritual. La búsqueda de la verdad, el encuentro contigo mismo será ahora lo que llamará tu atención. Todo un cambio filosófico tendrá lugar para ti. En el amor amarás sin fronteras, sin tabúes y sin limitaciones. Números de suerte: 24, 18, 20.

Libra

(23 de sept. -22 de oct.)

Tratarás de vivir muchos romances, lo que no te convendrá. Ve en busca de una sola pareja que satisfaga tus deseos y reúna todas tus exigencias para que no mariposees. Si estás unido a alguien ten presente que los triángulos amorosos no te convienen. No te metas en problemas. Números de suerte: 48, 31, 25.