WALTER MERCADO: Horóscopo del sábado 18.03.17

Aries

(21 de marzo -19 de abril)

No mutiles tu alma, no ensucies tu espíritu. Deja ir todo aquello que de alguna manera te afecta y concentra tu energía en superarte como solo tú sabes hacerlo. No pierdas tu tiempo en lo que ya pasó o en lo que no tiene remedio. Bendice tu vida, tu espacio, tu presencia. Números de suerte: 19, 47, 32.

Tauro

(20 de abril -20 de mayo)

Te reirás ahora de todo aquel que trató de perjudicar tu buena fama o reputación. No ocurrirá nada que no esté en perfecto orden Divino. Oportunidades para destacar todos tus talentos no te faltarán. Laborarás más sabiamente con tu tiempo para atender tus múltiples obligaciones. Números de suerte: 50, 3, 21.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Nada de lo que lleves a cabo ahora será en vano. Causa y efecto entran en acción. Pon en marcha esos planes que tienes pendientes. Los ingresos económicos que necesitas, llegan. Tu arte, tu creatividad jugará un papel muy importante en tu situación económica. Números de suerte: 5, 33, 16.