WALTER MERCADO: Horóscopo del viernes 14.04.17

Aries

(21 de marzo -19 de abril)

No temas invertir en lo que tú sabes te dará dinero y prestigio y no malgastes el dinero en lo que no vas a sacar provecho. Sacrificarás ciertos placeres para tener mayor seguridad económica. Según progreses profesionalmente, el dinero se te multiplicará. Números de suerte: 5, 14, 32.

Tauro

(20 de abril -20 de mayo)

Espera mucho de tus pocos, pero muy buenos, amigos. Sales de angustias, de penas calladas y de ataduras perjudiciales. Vuelas ahora con alas propias. Arte, belleza, cultura y el contacto con extranjeros te traerán muy buena suerte y una nueva visión de la vida. Números de suerte: 11, 40, 15.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Las estrellas te vaticinan éxitos en lo profesional, promociones junto a nuevas y mayores responsabilidades en relación a tu trabajo. Lo que signifique expansión mental, educación y viajes se encuentra bien aspectado. Desarrollas nuevas teorías sobre la vida y en especial sobre la tuya. Números de suerte: 9, 45, 6.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

No le des tanta importancia a lo que otros puedan opinar sobre algo que estás llevando a cabo en estos momentos. Tu futuro está en aquello que más te gusta hacer y no siempre será del agrado de todo el mundo. Tú tienes tu público, esas personas que sí saben apreciar o valorar tu trabajo. Números de suerte: 27, 10, 36.

Leo

(23 de julio -22 de agosto)

Tu vida social, tu hogar, tu pareja y tu trabajo pelearán por tu atención exclusiva. Da y cumple a la medida de tus fuerzas. Dieta y ejercicios se convierten en una obligación que debes de cumplir para controlar el estrés. Labora en orden de prioridades. No llegues al extremo del agotamiento. Números de suerte: 33, 12, 49.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Espera sorpresas en tu ámbito familiar. Echarás raíces junto a tu familia que te quiere por lo que eres y no por lo que tienes. En el amor una relación actual se torna difícil pero pasarás la prueba de fuego y luego serás tú quien decida quien se va de tu lado y quien entra en tu corazón. Números de suerte: 50, 4, 20.

Libra

(23 de sept. -22 de oct.)

Verás el amor reflejado en cada persona, en cada ser viviente. Te sentirás muy identificado con la naturaleza. Aunque en estos momentos pienses que lo más importante es el dinero y tu seguridad económica, lo que realmente necesitas es trabajar más en tus valores espirituales. Números de suerte: 44, 11, 16.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Vence depresiones, aliméntate de optimismo y fe. Continúan los cambios importantes en tu vida. Todo lo perdido lo ganarás ahora por partida doble. Independízate emocionalmente cortando ataduras y dependencias. No vivas de creencias, vive de experiencias. Números de suerte: 30, 19. 8.

Sagitario

(22 de nov. -21 de dic.)

Continúa limpiando tu alma, tu hogar y tu vida. Las dudas se disipan y vences sobre aquellos que quieren hacerte daño. La ley del karma se cumple y tú sabes bien quienes van a ser los más afectados. Aprende a decir no a lo que no te conviene. Analiza y profundiza en tus metas y objetivos. Números de suerte: 9, 18, 3.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Prográmate a ser un ángel de luz y de amor para toda tu familia ya que tendrás que vencer con dulzura una guerra con una figura autoritaria muy cercana a ti. No te faltarán problemas, retos y decepciones, pero tú tendrás el poder y la energía Divina para vencerlo todo. Números de suerte: 19, 37, 3.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Algo que te sorprenderá ahora será el desarrollo de tus facultades extrasensoriales. Sentirás a tu lado la protección de Ángeles y seres de luz. Sabrás combinar ahora inteligentemente productividad, creatividad, espiritualidad y placer. Estarás más ambicioso, Acuario. Números de suerte: 21, 8, 5.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Es tiempo de cuidar de tu cuerpo físico como templo Divino donde habita tu espíritu. Si estás en armonía, sereno, seguro de ti mismo y te alimentas sabiamente no tendrás que lamentarte. Tus problemas de salud están íntimamente relacionados con problemas de amor o sentimentales. Números de suerte: 1, 25, 2.