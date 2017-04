WALTER MERCADO: Horóscopo del sábado 15.04.17

Aries

(21 de marzo -19 de abril)

Agrega dosis masivas de comprensión y dulzura a tus palabras. No expreses exactamente lo que sientes. Esa gente envidiosa que te rodea, no importa lo que hagas, siempre te criticarán. Por esto tu mejor actitud será revestirte de paciencia. No te pongas a su nivel, no te compliques la vida. Números de suerte: 41, 2, 11.

Tauro

(20 de abril -20 de mayo)

Evita confrontaciones con aquellas personas con las cuales trabajas. Trata de no imponer tu criterio, ya que será inútil que ellos cambien de manera de pensar. Ponte en afinidad con las fuerzas positivas del Universo. Fluye como el agua cristalina del manantial, pura, clara y serena. Números de suerte: 10, 42, 39.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

No detengas tus planes a causa de otras personas que no pueden o no quieren cooperar contigo. Las estrellas te dotarán de mucha energía para llevar a cabo lo que te propongas durante el día de hoy. Aquel o aquella que trate de intimidarte o manipularte, se frustrará. Números de suerte: 9, 14, 3.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Se exalta tu vida privada. No comentes a otras personas aquello que tú consideras personal. Te estás metiendo en aguas profundas en lo que a tus relaciones sentimentales se refiere. Ten mucho cuidado al revelar secretos de alguien que te aprecia y que te ha sido siempre fiel. Números de suerte: 20, 47, 18.

Leo

(23 de julio -22 de agosto)

Experimentarás cambios en tu rutina diaria, por lo cual las estrellas te aconsejan que seas más flexible y te dejes llevar por los acontecimientos. Busca el lado positivo y diviértete en grande. Lo que algunos consideran suerte, para ti será una recompensa a todos tus esfuerzos. Números de suerte: 36, 15, 4.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

No te quedes estancado en los recuerdos del pasado. Las estrellas te mantendrán hoy romántico, nostálgico y soñador. Ponte en contacto con aquellas personas que puedan alegrarte el día con sus actitudes buenas y positivas. Ten la seguridad de que lo que te afectó en el pasado ya no volverá a ti. Números de suerte: 26, 8, 44.

Libra

(23 de sept. -22 de oct.)

Tu estado de ánimo afectará tu salud, por lo cual es imperativo que te relajes y te distraigas. Echa a un lado toda lamentación y ve en busca de lo positivo en la vida. Lleva a cabo con tiempo tus planes de vacaciones ya que las necesitas para relajarte y descansar la mente y el cuerpo. Números de suerte: 1, 45, 33.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

No permitas que las preocupaciones te agobien o te controlen la mente. Esas decisiones que consideras inmediatas pueden esperar a que te sientas más seguro de lo que deseas hacer. Enfréntate a tus errores sin miedo. Sé tú mismo tu mejor maestro. Coloca en primer plano tu estabilidad emocional. Números de suerte: 17, 13, 21.

Sagitario

(22 de nov. -21 de dic.)

Utiliza tu inventiva para hacer maravillas con el dinero que ganas. Sé más cuidadoso con las promesas que haces a otras personas. Tu pareja te reclamará algo que aún no has podido cumplir. Sé responsable en todo lo que hagas y digas. Ponle un toque de sabor a tus relaciones. Números de suerte: 5, 31, 2.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Ve tras la suerte ya que la misma llegará a ti si estás en armonía con las fuerzas del Universo y para esto tienes que estar positivo. El día se presentará excelente para darte a conocer. Aprovecha para poner tus brillantes ideas en acción. Concéntrate en tu persona. Da lo mejor de ti. Números de suerte: 23, 10, 5.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Tu manera de pensar, un tanto liberal, será motivo de controversia en el ámbito familiar. Algo que tú no deseas que se sepa saldrá a la luz. Ve preparando el camino para lo que está por venir, Acuario. Toma las cosas con calma ya que tú sabrás como resolver cualquier situación difícil. Números de suerte: 17, 20, 29.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

No pierdas tu valioso tiempo en personas que no te comprenden ni están a la altura de tu nivel intelectual. Ten el valor de ser tú mismo aunque a algunos no les agrade. No sigas viviendo de las apariencias porque nunca vivirás en paz contigo mismo. Ve en busca de nuevas amistades. Números de suerte: 14, 6, 50.