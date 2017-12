Las predicciones de Walter Mercado del 2018 para cada signo del zodiaco

ARIES

Con Saturno en Capricornio tu poder de creatividad será ilimitado. Empezarás este año con una nueva actitud mental. Harás un entierro simbólico de todo lo trágico de tu ayer y te preparas emocional y físicamente para un año de logros y victorias. Pensarás dos veces antes de entregar tu corazón. No volverás a tropezar con la misma piedra. Tu poder de seducción será ilimitado con Júpiter en Escorpio. No importa la edad que tengas, ni como luzcas, atraerás admiradores como un imán a los clavos de hierro. 2018 es tu año para disfrutar un poco más de tu vida, lograr sueños aparentemente imposibles e imponerte con tu fuerte y dinámica personalidad.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

More Videos 3:28 Las predicciones de Walter Mercado para el 2018 Pause 1:12 Sagitario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 3:54 Las magias de Walter Mercado para el 2018 3:22 Walter Mercado: Esto es lo que los astros te tienen preparado para el 2018 0:47 Cáncer: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:04 Acuario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Aries: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 0:51 Tauro: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:12 Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Libra: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Aries: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Predicciones astrales para Aries en 2018, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Aries: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Predicciones astrales para Aries en 2018, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. José A. Iglesias el Nuevo Herald

Amor: Saturno te asegura estabilidad en relaciones sentimentales. Pones en orden tu mundo íntimo y sales de todo lo que te paraliza en tu desarrollo personal. 2018, año de matrimonios serios y formales o de rompimientos civilizados sin guerra ni arrepentimientos. Leones y piscianos te darán lo que otros te negaron en el amor. En este año, no buscarás, te solicitarán y te enamorarán. Tu libido estará súper estimulado.

Salud: Cuida tu cabeza, piel, cabello y mente. Sal de todo lo que sea una fijación o una adicción que te perjudique. Reduce el ritmo de tu vida y aplica moderación en todo. Perdona de corazón todo el mal que te han hecho gratuitamente y sana tu alma. Cuida tu salud mental y espiritual. Todo lo que acumules en tu interior se reflejará en tu exterior. Cambia tu dieta, toma antioxidantes, come frutas y ensaladas y no comas nada después de la 7:00 de la noche. Evita el alcohol y el cigarrillo.

Profesión: Tu cumbre profesional no tendrá oposiciones de planetas maléficos. Tú podrás volar con alas propias hacia tu destino. Seguirás imponiéndote con tus ideas originales, únicas y un tanto poco convencionales. Muchos te atacaran pero tu estarás en tu centro de paz, amor y bendiciones. Trabajaras en lo que realmente te hace feliz. Puertas que estuvieron cerradas para ti, se abren para que puedas demostrar tus grandes talentos.

El 2018 y tu signo: Aunque el mundo se tambalee, tu te mantendrás en el centro de toda controversia. Te asociarás con seres de altura que te aceptarán tal y como tú eres. Tu carácter se dulcifica y ganas el corazón de aquellos que trataron de destronarte. Cuida tu nivel de energía para que puedas desempeñarte en todas actividades que se presenten. El año del perro te llevará a conocerte mejor y aceptarte con defectos y virtudes. Año de uniones saludables y provechosas.

TAURO

Con Júpiter en Escorpio, el amor invade tu vida. Te casas o te unes con alguien que será tu antorcha de luz en el camino oscuro en que te encontrabas. Los golpes recibidos en años anteriores te servirán de maestros al tomar decisiones. Estarás más amoroso, compasivo, flexible, adaptable y espiritual.

More Videos 3:28 Las predicciones de Walter Mercado para el 2018 Pause 1:12 Sagitario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 3:54 Las magias de Walter Mercado para el 2018 3:22 Walter Mercado: Esto es lo que los astros te tienen preparado para el 2018 0:47 Cáncer: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:04 Acuario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Aries: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 0:51 Tauro: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:12 Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Libra: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Tauro: Walter Mercado y sus predicciones para el 2017 Predicciones astrales para Tauro en 2017, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Tauro: Walter Mercado y sus predicciones para el 2017 Predicciones astrales para Tauro en 2017, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Edición: Mario Mateo

A partir de tu cumpleaños, un nuevo mundo se abre ante ti. Lo más inusual te sorprenderá y te llevará por caminos que nunca anduviste. Erradica el miedo y la indecisión y enfrenta lo que venga con fe absoluta que tú serás el triunfador. Sentirás y verá a Dios en todo lo que te rodea y en todo ser viviente. Tus creencias se convertirán en vivencias. Te sentirás feliz con lo que tienes y no ambicionarás aquello que nunca te haría feliz.

Amor: Con Júpiter, el planeta expansivo de la buena suerte en tu palacio del amor y del matrimonio, muchos tauranos llegarán al altar muy bien acompañados. Todo ser que entre a tu espacio será mensajero divino para despertarte a nuevas realidades en el mundo de las relaciones humanas. Se acaban las tragedias donde fuiste victima. No más dependencias enfermizas. No te enloquecerás por nadie. Te enriquecerás de amor por ti, por tu familia, tu misión en esta vida y por tu religión (o espiritualidad).

Salud: Experimentarás con nuevas alternativas de curación (cuerpo) y de sanción (alma). Comprenderás que somos lo que ingerimos por boca, oídos y ojos. Estarás más atento a las llamadas de tu propio organismo. Aunque tu casa de la salud luce vacía no tienes nada que temer. Tu planeta de la salud te fortalece y te devuelve el poder de la recuperación. No está de más hacerte un buen examen médico antes de que llegue la primavera. En un año tan trascendental y de tantos cambios, tienes que estar en óptimas condiciones.

Profesión: Neptuno seguirá despertando tu musa de la inspiración. 2018 será tu año para desarrollar el artista que se encierra en ti. Lo diferente, lo místico, lo único embellecerá tu labor profesional. Oportunidades únicas para destacarte y lograr laureles no te faltarán. Serás como un pulpo con muchos tentáculos realizando muchas labores manuales, artísticas y mentales, al mismo tiempo.

Todas las limitaciones y sacrificios del pasado serán como semillas que ahora darán buen fruto.

El 2018 y tu signo: Todo lo perdido en años anteriores te será devuelto con creces. Primero caerá dinero como maná del cielo. Sueños aparentemente imposibles se harán realidad. Amarás y te amarán como en una novela de televisión. Serás el corazón y la mente de toda tu familia. Recuperarás la razón después de todas las locuras cometidas. Vuelves a nacer pero con toda la sabiduría de muchas vidas pasadas.

GÉMINIS

Santa Claus (San Nicolás) no solamente te visita en la navidad sino que todo este año te colmará de bendiciones y regalos materiales. Saturno en Capricornio (tu casa octava) te dará el poder, la magia y la autoridad para imponerte y lograr brillar en todo lo que realices. Aun aquellos geminianos que cargan cruces en relaciones traumáticas con seres neuróticos podrán sobrevivir y lograr armonía interior y felicidad. Pones tu mente, tu corazón, tu hogar y tu labor profesional en orden. Te atreves a ser feliz sin sentirte culpable. Urano cambiará el rumbo de tu vida y expandirá tus horizontes. Neptuno será tu ángel guardián en viajes y en contacto con extranjeros.

More Videos 3:28 Las predicciones de Walter Mercado para el 2018 Pause 1:12 Sagitario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 3:54 Las magias de Walter Mercado para el 2018 3:22 Walter Mercado: Esto es lo que los astros te tienen preparado para el 2018 0:47 Cáncer: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:04 Acuario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Aries: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 0:51 Tauro: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:12 Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Libra: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Géminis: Walter Mercado y sus predicciones para el 2017 Predicciones astrales para Géminis en 2017, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Géminis: Walter Mercado y sus predicciones para el 2017 Predicciones astrales para Géminis en 2017, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Edición: Mario Mateo

Amor: Júpiter, el planeta de la buena suerte, bendice tu mansión del matrimonio a partir del 8 de noviembre. Este próximo invierno será glorioso para ti. Reconoces tus equivocaciones y enmiendas faltas en las lides sentimentales. Recuperas y obtendrás estabilidad, perdurabilidad y compatibilidad con tu ser amado. Virgo y Piscis estarán unidos contigo para tu suerte y evolución espiritual. Tu amor será más espiritual que físico.

Salud: Cuida tu piel, cabello, estado emocional y alimentación para seguir cultivando tu eterna juventud. Decreta este año salud, prosperidad, paz y amor. Según piensas, atraerás. Tu mente estará más poderosa. No permitas que nada ni nadie alteren tu ritmo de vida o te saquen de tu centro. Descansa más, aprende a relajarte y a respirar profundamente. Evita pensar y hablar en exceso. Plutón, el planeta de la salud, te exige cuidar lo sexual en ti. Ante cualquier problema o malestar recupera energías descansando y desintoxicando tu organismo.

Profesión: Aprenderás a administrar tus ingresos sabiamente. Año para ganar buen dinero y multiplicarlo aplicando nuevas tácticas y técnicas. Saturno hará que tus poderes como comunicador rindan buenos frutos. Incursionas en lo nunca probado por ti. Todo lo que signifique comunicaciones te dejará buenas ganancias. Dinero te llegará de fuentes insospechadas por ti. El cosmos te quiere feliz y próspero en el 2018.

El 2018 y tu signo: Si en años anteriores te calificaron de versátil, en este año te ganas un Oscar por tus ejecutorias. Desempeñarás miles de roles y todos con éxitos sorprendentes. Con Saturno en la cumbre, o sea, en Capricornio, todo lo que suceda será educativo para ti. Saldrás de la indecisión, de viejos traumas y dejarás que el mundo disfrute de toda la belleza y riqueza que se encuentra en ti.

CÁNCER

Por fin respiras después de todo lo que te afectó y te deprimió en años anteriores. Saturno estabiliza tu vida. Empiezas a ver el fruto de todo lo sembrado en el pasado. En el amor (pareja, familia, trabajo) lo diste todo. Ahora te llegó tu época de vendimia. 2018 trae a tu vida una nueva filosofía, una nueva actitud, una diferente personalidad donde seguirás siendo amoroso y compasivo pero más fuerte emocionalmente. Pondrás cara dura aunque tu corazón sea frágil. Te unes a gente que sabrán reconocer tus valores como ser humano. Notarás grandes cambios en tu interior. Toda mudanza o viaje será como un inicio de un ciclo de buena fortuna. Amigos serán maestros en el arte del buen vivir.

More Videos 3:28 Las predicciones de Walter Mercado para el 2018 Pause 1:12 Sagitario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 3:54 Las magias de Walter Mercado para el 2018 3:22 Walter Mercado: Esto es lo que los astros te tienen preparado para el 2018 0:47 Cáncer: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:04 Acuario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Aries: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 0:51 Tauro: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:12 Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Libra: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Cáncer: Walter Mercado y sus predicciones para el 2017 Predicciones astrales para Cáncer en 2017, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Cáncer: Walter Mercado y sus predicciones para el 2017 Predicciones astrales para Cáncer en 2017, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Edición: Mario Mateo

Amor: No importa la edad que tengas, el amor con toda su intensidad sacudirá tu vida. Tu planeta del amor, Saturno, en su propio reino, hará que tu relación además de brindarte satisfacción y felicidad, te ayudará enormemente en fama y fortuna. Estarás más selectivo, cauteloso y precavido al entregar tu corazón. Seres de tu pasado podrán rondarte pero ya se les pasó su oportunidad. Plutón te sigue fortaleciendo emocionalmente. No aceptarás imposiciones ni sugerencias en asuntos del corazón. Decidirás unirte a quien te hace feliz.

Salud: Aunque el panorama luce alentador, debes cuidarte. Tú absorbes lo negativo del ambiente como una esponja. Reduce tu ritmo de vida. Tómate pausas y respira profundamente durante el día para recargarte. Hazte un buen examen médico a principio de año. Aunque tu poder de recuperación será ilimitado, debes precaver antes que tener que remediar. Cuida huesos, piernas, espalda y tu débil y generoso corazón. Ayuda y colabora con tu familia pero no te extenúes ni permitas que abusen de ti. Controla todo pensamiento que entre a tu mente y no te crees escenarios trágicos que no tienen nada que ver con la realidad.

Profesión: Saturno, en tu oposición, será tu maestro y tu salvación. 2018 es tu año de mayor estabilidad en lo romántico, emocional y financiero. Podrás realizar sueños aparentemente imposible. Cuando menos los esperes un golpe de buena suerte te arropa y te colma de bendiciones. Te unes más a jefes y compañeros de trabajo. Tendrás mejor comunicación y más química para lograr éxitos económicos que beneficiarán a todos. Prográmate y decreta prosperidad, abundancia y mayores ganancias.

El 2018 y tu signo: Urano abandona a Aries el 14 de mayo y te visita hasta el 7 de noviembre expandiéndose dramáticamente tus horizontes. Viajes, personas extranjeras, arte, nuevos estudios y una filosofía distinta embellecerán tu 2018. Tu psiquismo será ilimitado. Tendrás sueños y premoniciones. Cree en lo que recibas espiritualmente. Tu auto-estima crece y te valorarás como mereces. El amor con alguien de Leo o Sagitario será la llama que encienda tu pasión y creatividad. Serás el mejor orientador, psicólogo y amigo de todo aquel que necesite de tu luz. 2018 será tu año de probar fortuna y de atreverte a realizar todo aquello que te atemorizaba. Nada te será imposible si así te lo propones.

LEO

Saturno, el planeta del karma, el que nos educa o nos premia según nuestras acciones le da significado a tu vida en el 2018. Todo lo que sembraste con buenas acciones y mejores intenciones ahora dará su fruto. Te organizas, te responsabilizas, echas raíces y fundamentas tu vida sobre terreno fértil y seguro. Júpiter, el planeta de la máxima expresión y la buena suerte, embellecerá y bendecirá tu hogar y tu familia. Luego entra el 7 de noviembre del 2018 en Sagitario. Neptuno te continúa alertando a engaños y traiciones. Con las experiencias vividas sabrás protegerte de gente aprovechada. 2018, tu año donde brillas con luz propia. Tu estrella de la buena suerte te colma de salud, dinero y amor.

More Videos 3:28 Las predicciones de Walter Mercado para el 2018 Pause 1:12 Sagitario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 3:54 Las magias de Walter Mercado para el 2018 3:22 Walter Mercado: Esto es lo que los astros te tienen preparado para el 2018 0:47 Cáncer: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:04 Acuario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Aries: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 0:51 Tauro: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:12 Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Libra: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Leo: Walter Mercado y sus predicciones para 2017 Predicciones astrales para Leo en 2017, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Leo: Walter Mercado y sus predicciones para 2017 Predicciones astrales para Leo en 2017, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Editado por Matias J. Ocner el Nuevo Herald

Amor: Todo hijo de Leo estabilizará su mundo romántico en el 2018. Cree en corazonadas y sigue tu propia intuición al escoger pareja. Ya tu periodo de locuras acabó. Comprenderás que para amar a otro ser humano tienes que amarte primero. Aprenderás a quererte, respetarte, valorizarte y a ponerte en un trono. Cáncer, Acuario y Piscis estarán en tu escenario sentimental. Enterrarás valientemente tristes capítulos de tu vida que te afectaron enormemente en el pasado.

Salud: Tu casa de la salud se enfatiza con Saturno sobre ella. Cuida siempre tu postura (mantén tu espina dorsal recta pero no forzada), tu peso, tu corazón y tu alimentación. Practica yoga, aeróbicos, ballet, caminar o deportes. Aprende el arte del relajamiento y descansa más. Tendrás que barajar una profesión muy activa con una vida doméstica que demanda mucho de tu tiempo y energías. Concéntrate en tus prioridades y saldrás triunfante en todo especialmente tu salud se beneficiará.

En profesión: Estarás más ambicioso, demandante, exigente y perfeccionista. Oportunidades de brillar profesionalmente te persiguen. Si estás unido o casado recibirás un buen apoyo económico de tu cónyuge. Todo lo artístico, lo comercial, tecnología, comunicaciones, relaciones públicas, escritura creativa, radio, prensa y TV estarán especialmente imantados de buena suerte para ti. Se multiplican tus intereses y podrías desempeñar más de una profesión donde puedes ganar más dinero y mayor prestigio.

El 2018 y tu signo: Tu vida se estabiliza. Estarás más claro en metas y objetivos. Año para comprar casa nueva, mudarte o cambiar de panorama. Estarás más sabio y maduro al tomar decisiones. Aunque estés unido, tu deseo de liberarte e independizarte aumenta. Seres que dejaron huellas en tu vida regresan totalmente transformados. Año de casarte o de celebrar nuevas lunas de miel. Periodo para viajar, cultivar tu intelecto y mejorar tu vida en todos los aspectos. Tu palabra servirá de inspiración para muchos si eres un león positivo. Saturno te enfrentará a realidades que te ayudarán en tu sanación emocional, física y espiritual. Tus hijos (si los tienes) te harán sentir el ser más dichoso del mundo. Lo que sembraste en ellos, lo cosecharás ahora.

VIRGO

2018, año de reponer todo lo perdido en años anteriores. Momento cumbre para hacer una recopilación de lo vivido y empezar tu nueva vida eliminando todo lo que te ha invalidado, decretando lo que deseas lograr y cómo lo vas a conseguir. Con Saturno, en tu sector quinto de creatividad, arte, hijos y actividades sociales, tu ser interior sabrá guiarte por nuevos senderos en este año tan importante para ti. Podrás profundizar en los misterios de la vida y la muerte. Tu capacidad creativa no tendrá límites. Pintarás de colores brillantes tu universo personal. Miles de ideas geniales brotan en tu mente. Atrévete a realizar lo que te hace feliz y no perjudica a nadie.

More Videos 3:28 Las predicciones de Walter Mercado para el 2018 Pause 1:12 Sagitario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 3:54 Las magias de Walter Mercado para el 2018 3:22 Walter Mercado: Esto es lo que los astros te tienen preparado para el 2018 0:47 Cáncer: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:04 Acuario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Aries: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 0:51 Tauro: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:12 Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Libra: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para 2017 Predicciones astrales para Virgo en 2017, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para 2017 Predicciones astrales para Virgo en 2017, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Editado por Matias J. Ocner el Nuevo Herald

Amor: Estarás más humano, comprensivo y tolerante. Tu exagerado perfeccionismo será asunto del pasado. En este año estarás más apasionado y espontáneo. Solucionarás problemas pasados con tu ex-pareja y empezarás un periodo de mayor felicidad junto a un ser compatible que sepa aportar lo que tú más necesitas. Tu planeta del amor, Neptuno, continúa en Piscis llevándote a cometer locuras en lo sentimental. Tu salud física estará ligada a la pasión. Cuando tú estás feliz y te sientes amado, tu salud mejora dramáticamente. Tu nueva libertad y receptividad te exponen a oportunidades amorosas que se presentarán de formas extrañas e inesperadas. Los casados pasarán por una pequeña crisis para poder llegar a nuevos acuerdos.

Salud: Como bien sabes, tu signo rige la salud y la enfermedad. Este año el cosmos colabora contigo para que te recuperes de viejos y nuevos males. Urano, tu planeta de la salud, pasará de Aries a Tauro y te beneficiarás. Sanaciones milagrosas ocurrirán en tu vida. Atiende especialmente lo emocional, el constante parloteo mental, las obsesiones, las adicciones, alimentación y descanso. Aplica técnicas alternativas de sanación. Haz pausas durante el día para distraerte y relajarte. Recupera tu fe en Dios ya que Él nunca te ha faltado. Pide por tu salud con mucha fe y verás milagros.

Profesión: Nadie te iguala en el mundo profesional. No cometerás errores hablando lo que pueda perjudicarte. Cállate algunas verdades aunque te cueste un sacrificio hacerlo. Aumentan tus ingresos al igual que aumentan tus admiradores y enemigos gratuitos. 2018 es tu año de buena suerte. Ganas fama y prestigio y tendrás grandes éxitos en las especulaciones. Compra y venta, arte, publicaciones, decoración, política, religión, literatura, educación, consejería y medicina son campos donde puedes destacarte y ganar laureles. Venus, tu planeta del dinero, te estará favoreciendo la mayor parte del año. Valórate y date a respetar. Proyecta valientemente toda la grandeza que se encierra en tu interior.

El 2018 y tu signo: Todo lo sufrido en los últimos dos años ha sido tu preparación para lo que te esperas en el 2018. Prográmate a disfrutar de un año colmado de sorpresas y regalos divinos. Fuerzas espirituales te protegerán de todo lo maligno y demoníaco del ambiente. Te sentirás como un sobreviviente después de una tormenta. Los que decían ser tus amigos tal vez ya no lo sean pero esto te beneficiará. Te unirás a seres de luz que te ayudarán a lograr tus más caros anhelos. Con Saturno en Capricornio no habrá imposibles para ti. Tendrás experiencias sobrenaturales que te sorprenderán. Tendrás las contestaciones a muchas preguntas que te has hecho. Júpiter te hará maestro en el arte de la comunicación. Tus palabras despertarán conciencias. Te comunicarás a nivel de corazón a corazón. Defenderás tu verdad y tus derechos y ganarás en toda discusión o pleito. Plutón te sigue educando en lo referente a familia y al hogar.

LIBRA

Con Júpiter en tu mansión del dinero, 2018 será tu año para incrementar tu fortuna, comprarte tu casa, viajar y realizar aparentes sueños imposibles. Saturno te une a amigos que dan y no quitan que te inspirarán y colaborarán en todo para que te sientas querido y valorado. Saturno te ha puesto a prueba los últimos dos años. Males, enfermedades, decepciones en el amor y la amistad, problemas económicos no han faltado, pero ahora recobras lo perdido y obtienes sanidad mental. Las lecciones están ya aprendidas y sabrás bregar mejor con lo que se presente. Tu principal interés de este año será tu apariencia personal, interés artístico y cultural, tu salud y tu trabajo.

More Videos 3:28 Las predicciones de Walter Mercado para el 2018 Pause 1:12 Sagitario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 3:54 Las magias de Walter Mercado para el 2018 3:22 Walter Mercado: Esto es lo que los astros te tienen preparado para el 2018 0:47 Cáncer: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:04 Acuario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Aries: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 0:51 Tauro: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:12 Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Libra: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Libra: Walter Mercado y sus predicciones para 2017 Predicciones astrales para Libra en 2017, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Libra: Walter Mercado y sus predicciones para 2017 Predicciones astrales para Libra en 2017, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Editado por Matias J. Ocner el Nuevo Herald

Amor: Con las experiencias vividas por ti ya no confiarás plenamente en nadie. Te ganará el corazón la persona que te puede dar cariño, amistad y que te ame por quien eres y no por lo que tienes. Se pondrán a pruebas relaciones sentimentales que lucen perfectas pero donde ya nada queda. Tendrás el valor de rehacer tu vida romántica poniéndole fin a lo que no te hace feliz y abriéndote a lo que el 2018 te depara. Aries, Leo y Sagitario tienen un primerísimo lugar en tu corazón. Los libranos interesados en segundas o terceras nupcias tendrán oportunidades únicas de lograrlo.

Salud: No está de más hacerte un buen examen médico durante los primeros días del año. Como ocurre desde hace muchos años, tu planeta de la salud está en Piscis. Cuida tu garganta, pulmones, las alergias y el asma. La alegría, el placer, la diversión serán medicinas para tu alma y tu cuerpo. Mantente alegre a pesar de lo triste que pueda acontecer a tu lado. Evita los estados depresivos. Cultiva nuevas amistades. Respeta el consejo del médico convencional pero tantea todo lo que te ofrezca sanación mental y física.

Profesión: Florece todo lo artístico en ti. Crearás con tu mente y tus manos mucha belleza y arte. Te surgirán cambios repentinos que tal vez te alarmen. En lo nuevo e impredecible estará tu buena suerte. La prosperidad será más fuerte que nunca antes. En este año 2018 si eres positivo invertirás más en ti, comprarás todo lo que te hace feliz y viajarás a lugares nunca visitados por ti. Con Júpiter a tu favor, tendrás suerte en especulaciones y en juegos de azar. Podrás pagar deudas y dormir más tranquilo.

El 2018 y tu signo: La divinidad te regala un año para ser feliz, tener dinero, amor y sobre todo salud. No todo será perfecto ya que vives en una sociedad donde abundan los eventos negativos y nunca faltan seres tóxicos que a veces, permitimos que nos afecten negativamente. Decreta que pase lo que pase, tú estarás por encima de todo. Nadie podrá hacerte infeliz a menos que tú le permitas que lo haga. 2018 es un año para empezar a recoger tus redes, ser una persona más egoísta (en lo positivo), cuidarte, mimarte y quererte más.

ESCORPIO

Hasta el 7 de noviembre de 2018, tú serás el rey o la reina del zodiaco. 2018 es tu año de hacer una limpieza en tu mente, alma, hogar y oficina. Prepárate durante el año para recibir tu nuevo ciclo solar. Tu unificación con tu creador te dará la fuerza para vencer todo lo más negativo que se pueda presentar. 2018, tu año de mayor desarrollo de tus facultades espirituales. Se saciará tu sed de descubrir misterios y secretos. Estarás detectivesco y no habrá nada oculto que no descubras. Saturno en Capricornio le da poder y magia a tus comunicaciones. Te llegó tu hora de la verdad, o sea, la ley del Karma se cumple. Ahora cosecharás lo que sembraste en el pasado.

More Videos 3:28 Las predicciones de Walter Mercado para el 2018 Pause 1:12 Sagitario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 3:54 Las magias de Walter Mercado para el 2018 3:22 Walter Mercado: Esto es lo que los astros te tienen preparado para el 2018 0:47 Cáncer: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:04 Acuario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Aries: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 0:51 Tauro: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:12 Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Libra: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Escorpio: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Predicciones astrales para Escorpio en 2018, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Escorpio: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Predicciones astrales para Escorpio en 2018, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. José A. Iglesias el Nuevo Herald

Amor: Comprenderás que has dado demasiado al amar. Ahora esperarás que te correspondan. Tu periodo de llorar, humillarte y mendigar acabó. Quien te quiera, que te ame, te valore, te respete y te ponga en un altar. Estarás fuerte, seguro y decidido en asuntos del corazón. Venus destacará toda tu belleza interior y exterior saturándote de fascinación y seducción. Estarás más selectivo y cuidadoso al comprometerte. Serás la estrella en toda actividad social. Si estás soltero se te presentan múltiples oportunidades de aventuras y romances, pero tú has evolucionado y no piensas jugar con corazones ajenos.

Salud: Tus poderes de recuperación siguen siendo inigualables pero en este año cuídate más. Aliméntate mejor, evita el alcohol, el cigarrillo, las drogas y todo lo que pueda intoxicar tu organismo. El cosmos te obliga a moderar tu marcha, revisar las prioridades en tu vida y aprender a cuidar tu energía. Acaba el ritmo frenético que llevabas y harás más, tomándote tu tiempo en todo. Tus órganos sexuales, la vejiga y el colon necesitan de tu atención. Debes mantener más equilibrio en tus actividades sexuales. Practica el baile o los deportes. Unos días a la semana en un gimnasio seria maravilloso para mantenerte en óptimas condiciones.

Profesión: Júpiter es tu planeta del dinero y estará visitándote hasta el 7 de noviembre de 2018. La buena suerte te acompañará. Aprende a aplicar tu legendaria intuición en decisiones profesionales. Siempre que Júpiter nos visita hay riqueza en nuestra vida. Te llaman, te buscan, te solicitan y te necesitan. Llegará la prosperidad pero aumentarán tus responsabilidades y obligaciones. Arte, administración, política, lo espiritual y lo esotérico estarán brillantemente aspectados. Aprovecha este año para destacarte y brillar profesionalmente.

El 2018 y tu signo: Año de limpieza, preparación y logros. Año de transición e iniciación. Con Júpiter sobre ti, la buena suerte te arropa completamente. Angelitos guardianes te protegen y te llevan por buen camino. En el amor tú mandas y te obedecen. Sales de adicciones y ataduras emocionales que te afectaron por muchos años. Nadie podrá abusar de tu generoso corazón. Tu creciente prosperidad seguirá siendo el titular del año. Siéntete merecedor de todo lo que te va a ocurrir en el 2018.

SAGITARIO

Lo que empezó en el 2017, ahora en el 2018 se acrecienta. Cambios importantes en hogar, actitud ante tu pareja y familiares, profesión y finanzas están vaticinados para ti durante todo el 2018. Reduces tus gastos y aprenderás a invertir tu dinero sabiamente. Saturno en Capricornio, o sea, en tu mansión de la fortuna, dinero llegará a ti. Todo lo extranjero te traerá suerte. Plutón continúa su proceso de transformación en todo lo interno de tu vida. Comprenderás que pasaste por “la noche negra del alma” y que has salido purificado y más unificado con tu creador. Júpiter te visita a partir del 8 de noviembre y será mensajero de excelentes noticias para ti. Todo cambiará a tu favor. El planeta magnánimo te colma de bendiciones.

More Videos 3:28 Las predicciones de Walter Mercado para el 2018 Pause 1:12 Sagitario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 3:54 Las magias de Walter Mercado para el 2018 3:22 Walter Mercado: Esto es lo que los astros te tienen preparado para el 2018 0:47 Cáncer: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:04 Acuario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Aries: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 0:51 Tauro: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:12 Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Libra: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Sagitario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Predicciones astrales para Sagitario en 2018, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Sagitario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Predicciones astrales para Sagitario en 2018, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. José A. Iglesias el Nuevo Herald

Amor: Te tranquilizas y calientas tu nido. Tu época de mariposear y jugar a la conquista del amor acabó. Mercurio, tu planeta del amor, es rápido e inestable pero en el 2018 tú sabrás laborar mejor con la energía de este inquieto planeta. Te unes a alguien que compartirá tu mundo y te aceptará con defectos y virtudes como tú lo aceptarás a él o ella. Serás la mano derecha y el ángel guardián del ser que comparte tu hogar y tu cama. Tendrás el valor de romper con relaciones fundamentadas en la rutina o en la compasión. Tomarás decisiones dramáticas en el amor para poder preservar tu sanidad mental.

Salud: La mayoría de los sagitarianos han tenido problemas de salud, operaciones, dietas especiales, tratamientos psiquiátricos y han podido vencer todas esas afecciones con su poder mental, la atención de excelentes especialistas y tu fe inquebrantable en Dios. En este año aplicarás todo lo aprendido y sabrás cuidarte como nunca antes. Sigue purificando todo lo que entre a tu cuerpo por boca, oídos y ojos. Aléjate de seres que te absorben tu energía positiva o sea de vampiros psíquicos. Hacer ejercicio diariamente es una obligación para todos los sagitarianos.

Profesión: Júpiter, tu propio planeta regente en Escorpio revela lo callado y oculto de tu vida. Todo lo sabes y todo lo descubres. El cosmos colabora contigo para que te sientas feliz, realizado, saludable y sobre todo rico. A partir del 7 de noviembre decreta aparentes imposibles y verás milagros realizarse. Tu mente te ofrece geniales ideas que de ponerlas en práctica se transformarán en ganancias y mayor prestigio. Aprovecha este periodo de vacas gordas para comprarte todo lo que deseabas obtener e invertir sabiamente en tu presente y tu futuro.

El 2018 y tu signo: Tu legendario poder de profetizar se acrecienta. Podrás presentir lo que va a ocurrir y podrás leer en el corazón de todo aquel que te interese. Tus consejos serán de brillantes para quien quiera escucharte. No criticarás ni enjuiciarás a nadie y vivirás más tu vida sin ocuparte tanto de la vida de otros. Empezarás a disfrutar más de las cosas simples y sencillas que te regala Dios diariamente. En el amor, reina la paz y la compatibilidad, en lo profesional, te reconocen tus talentos y en tu salud, te sientes renacer con mayores bríos y entusiasmo. A partir del 8 de noviembre, el 2018 será tu año de mayores glorias y reconocimientos.

CAPRICORNIO

Los capricornianos tienen una naturaleza profundamente romántica, pero no la demuestran a primera vista. Lucen fríos, distantes y poco emotivos. En este año explotan tus pasiones y serás un volcán de amor. Oportunidades de tener excelentes colaboradores, pareja y amistades se multiplican. Saturno, tu regente, te visita una vez más. Cambias de piel y te sientes renacer a una vida colmada de bendiciones y de sueños realizados. Plutón continúa contigo alertándote de la traición, los engaños y los falsos amigos. Júpiter, el planeta de la suerte, te lleva a la cumbre de tus aspiraciones. A partir del 8 de noviembre se sacudirá positivamente el lado oculto de tu vida. Sin solicitarla, tendrás información valiosísima para tu desarrollo profesional. Neptuno te pide aplicar sabiduría en el manejo del dinero y Urano abandonando a Aries y entrando en Tauro te puede poner irritable y un tanto explosivo en tus relaciones humanas.

More Videos 3:28 Las predicciones de Walter Mercado para el 2018 Pause 1:12 Sagitario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 3:54 Las magias de Walter Mercado para el 2018 3:22 Walter Mercado: Esto es lo que los astros te tienen preparado para el 2018 0:47 Cáncer: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:04 Acuario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Aries: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 0:51 Tauro: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:12 Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Libra: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Capricornio: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Predicciones astrales para Capricornio en 2018, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Capricornio: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Predicciones astrales para Capricornio en 2018, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. José A. Iglesias el Nuevo Herald

Amor: Podrás equilibrar el amor y la profesión. Tendrás mayor control de tus emociones. Te quedarás junto a aquel o aquella que haya probado amarte en las buenas y en las malas. Estarás más exigente y selectivo(a) en asuntos del corazón. Comprenderás que el amor es como una planta que necesita mucha atención, respeto y mucho abono de ternura y detalles. Los seres de signos de agua (Cáncer, Escorpio o Piscis) siguen saciando tu sed de amar. Nada de tu pasado te conviene, más bien te atrasaría tu evolución espiritual. Formalizarás nuevas uniones, te casarás o empezarás nuevas relaciones especialmente con extranjeros. 2018 será tu año para unirte con tu alma gemela y tener tu hogar propio.

Salud: Empieza un periodo de recuperación. Tienes que imponerte mayor disciplina al comer, beber y al practicar todo lo que te gusta. Respeta toda orden médica. Cuídate de tu exposición al sol. Practica lo que tú aconsejas a otras personas. Labora con infinita paciencia y tolerancia y no explotes por tonterías que no te llevarás a la tumba. Planifica bien lo que esperas en este año y labora en orden de prioridades. Mercurio, tu planeta de la salud, te beneficiará especialmente en junio y en septiembre. Yo te diría que el 2018 será tu año de mejor salud en la década.

Profesión: Serás luz en la oscuridad de muchos. Con Saturno y Plutón sobre ti y Júpiter en Escorpio, brillarás y te destacarás en todo lo que realices. Con tu palabra podrás ganarte el corazón y la confianza de quien te interese. Tu poder de persuasión será ilimitado. Paga deudas para que puedas dormir tranquilo y hagas espacio para todo lo maravilloso que llegará en el 2018.

2018 y tu signo: Te sentirás protegido por ángeles guardianes. Lo espiritual será tu amparo y salvación durante todo el año. Tus tácticas cambiarán y esto será para tu provecho. Haz una limpieza de todo lo que ya no usas y renueva tu hogar y tu vida. Te tranquilizas en lo sentimental y formas un nuevo hogar. Tus hijos o dependientes te harán sentir feliz y orgulloso de ellos. Tu psiquismo te alumbrará el camino hacia nuevos y grandes éxitos. Lo que en el ayer te fue difícil y sacrificado, en este 2018, se transformará en lecciones y bendiciones.

ACUARIO

Lo raro, extraño e impredecible sigue ocurriendo en tu vida especialmente en lo profesional y en lo económico. 2018 será un año con profundo significado espiritual para ti. Los errores cometidos en años anteriores te servirán de valiosas lecciones en toda batalla que se presente. Tus amigos serán menos pero serán tus ángeles en tu desarrollo personal, profesional y espiritual. Estarás más creativo en el trabajo y serás la admiración o la envidia de muchos. Neptuno en Piscis será tu detective privado que te señalará cualquier peligro que se avecine. Todo lo que sean viajes, extranjeros, política, abogados, documentos legales y de propiedad estarán acentuados durante todo el 2018. Notarás cambios dramáticos en tu interior que se reflejarán en tu exterior.

More Videos 3:28 Las predicciones de Walter Mercado para el 2018 Pause 1:12 Sagitario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 3:54 Las magias de Walter Mercado para el 2018 3:22 Walter Mercado: Esto es lo que los astros te tienen preparado para el 2018 0:47 Cáncer: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:04 Acuario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Aries: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 0:51 Tauro: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:12 Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Libra: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Acuario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Predicciones astrales para Acuario en 2018, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Acuario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Predicciones astrales para Acuario en 2018, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. José A. Iglesias el Nuevo Herald

Amor: Si no te casaste recientemente espera sorpresas en este año. Tu corazón se calienta como nunca antes. No importando la edad que tengas, la llama de la pasión será impresionante. Combinarás amor con diversión. Te reirás de todo lo que en otros años te hizo llorar. Tu vida de pareja será sana y satisfactoria. Los planetas le ponen una inyección de estabilidad a toda relación que empiece en este 2018. Seres de signos de fuego se unirán contigo en alma y corazón (Aries, Leo y Sagitario). Tendrás increíbles experiencias espirituales en tu relación sentimental.

Salud: Descansa y cuídate más. No te agotes haciendo más de lo que debes. Controla tu mente para que ningún pensamiento negativo pueda perturbar tu paz mental. Organízate mejor para que puedas cumplir con los miles de compromisos que se avecinan. Saturno te enseña que no puedes estar en todas partes y hacerlo todo. Necesitas gente capacitada que te pueda ayudar. Cuidado con alergias, el peso, comer lo que no debes pero que te gusta y todo tipo de adicciones. Aprende a reírte en vez de gritar o perder el control ante ciertas situaciones.

Profesión: Urano, tu planeta regente, abandona a Aries y entra en Tauro el 15 de mayo del 2018 te traerá suerte si tomas la iniciativa y te atreves a incursionar en otros campos profesionales. Cree en ti. Todo el poder del universo se encierra en ti. Tu don innato de laborar en grupo se exalta. Es muy importante saber quien labora para ti o contigo. Tú llevarás la voz cantante en todo. Podrás ganar más dinero y sabrás invertirlo sabiamente. En el 2018 recuperas todo lo perdido en meses anteriores.

El 2018 y tu signo: Lo más bello que ocurrirá es la bella colaboración entre tu vida familiar, tu vida financiera y lo profundamente espiritual. Recuerda que lo espiritual es riqueza, protección y manantial de bendiciones. Ser verdaderamente espiritual es tenerlo todo: amor, dinero, salud y compartirlo todo con los seres que amas. Todo el que se una contigo será para tu progreso y expansión personal. 2018 será para ti un año inolvidable por más de una razón.

PISCIS

Tu unión con el mundo espiritual te hará el ser más poderoso del universo. Tus ángeles guardianes se harán presentes en tu vida. Tu fama y fortuna te llevan en forma ascendente hacia nuevas cumbres. Romperás patrones, saldrás de todo lo viejo y caduco y reinventarás una fascinante personalidad. Tus admiradores se multiplican y tus enemigos gratuitos saldrán destruidos. Estarás más práctico y realista y sabrás exigir lo que te mereces sin gritos ni imposiciones. Te reconocen tu genialidad. Reducirás el ritmo de tu vida para disfrutar más de ella. Mercurio, tu planeta del amor, te reserva sorpresas en creatividad, romance, arte y diversión.

More Videos 3:28 Las predicciones de Walter Mercado para el 2018 Pause 1:12 Sagitario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 3:54 Las magias de Walter Mercado para el 2018 3:22 Walter Mercado: Esto es lo que los astros te tienen preparado para el 2018 0:47 Cáncer: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:04 Acuario: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Aries: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 0:51 Tauro: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:12 Virgo: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 1:00 Libra: Walter Mercado y sus predicciones para el 2018 Video Link copy Embed Code copy

Facebook

Twitter

Email

Piscis: Walter Mercado y sus predicciones para el 2017 Predicciones astrales para Piscis en 2017, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Piscis: Walter Mercado y sus predicciones para el 2017 Predicciones astrales para Piscis en 2017, según el reconocido astrólogo Walter Mercado. Edición: Mario Mateo

Amor: Aunque tu sector de uniones está aparentemente vacío, tú no estarás solo a menos que así lo desees. Estarás más selectivo al entregar tu corazón. Ya el ingenuo pisciano murió y ha nacido un ser que no confía en personas que ofrecen mucho y te atrasan en la vida. Seguirás siendo el rey o reina del mundo social. Tu estrella brilla con más fulgor motivando chismes y comentarios de los cuales te reirás muchísimo. Si estás casado llegarás a nuevos acuerdos para el bien de ambos. En este año no comentes tu vida íntima ni siquiera con tu mejor amigo. Tauro, Cáncer y Virgo tienen el poder de conquistar tu débil y generoso corazón.

Salud: Cuida como empleas tu energía. No te agotes dando lo que otros no agradecen. Atento al ambiente que te rodea y al aire que respiras. Practica yoga y meditación, mejor dieta y no te angusties por lo que no puedes solucionar. No actúes el papel de Dios y le quieras solucionar los problemas a todo el mundo. Saca tiempo para aislarte, practicar el silencio y enriquecerte con la belleza de tu ser interior. Aunque los piscianos están llenos de contradicciones y ambivalencias, tu familia y amigos serán de gran ayuda para mantenerte en óptimas condiciones. Dale atención a tu corazón, presión arterial, la espalda, la dentadura y los pies.

Profesión: El miedo y la inseguridad acabaron para ti. Te atreves a todo. Te “robas el show” donde quiera que vayas. Muchos tratarán de imitarte pero nadie podrá igualarte. Marte te da la energía y la agresividad para imponerte en todos los frentes. Tu magia o hechizo personal será la que te lleve a grandes éxitos profesionales. Dinero y más dinero llenará tus arcas. Si eres positivo, este año será francamente maravilloso. Con Júpiter a tu favor irás mes tras mes obteniendo ganancias y reconocimientos.