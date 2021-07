Los precios de las viviendas del sur de la Florida se han estabilizado por fin. ¿Durará la calma?

En una señal de que los astronómicos precios de las viviendas en el sur de la Florida pueden estar asentándose, los precios de venta promedio tanto de las casas como de los condominios en los condados de Miami-Dade y Broward bajaron o se mantuvieron sin cambios, según los datos publicados el martes por la Miami Realtors Association.

Los precios de venta promedio de las viviendas unifamiliares en Miami-Dade cayó un tres por ciento entre abril y mayo, de $515,000 a $500,000, a pesar de un aumento en el número de transacciones. Los precios de los condominios se mantuvieron estables, con un precio promedio de $325,000. Aunque los precios también se deslizaron en febrero a $450,000 de $469,500 el mes anterior, más tarde se dispararon.

En Broward, el precio de venta promedio de una vivienda unifamiliar cayó apenas un 0.05 por ciento, de $464,000 a $463,750, mientras que los condominios cayeron un cinco por ciento, de un mes a otro, de $220,000 a $210,000.

Pero no esperes encontrar gangas pronto.

En ambos condados, los precios eran más del 20 por ciento más altos que en el mismo momento en 2020, cuando la región estaba saliendo del confinamiento.

Y los descensos son temporales, comentó Alicia Cervera Jr., y los aumentos de precios son inminentes. Cervera es la socia directora de la agencia familiar Cervera Real Estate.

“La tasa de interés es estupenda; la población sigue aumentando. No vamos a retroceder. No hay nada que indique que los precios vayan a empezar a bajar”, dijo Cervera. “Si alguien quiere comprar en Miami, que compre ya. Yo no esperaría a que los precios bajen”.

Aun así, se espera que el aumento de los precios sea menos drástico que el año pasado, indicó, cuando los precios de venta promedio de las casas en Miami-Dade aumentó un 21 por ciento entre enero y diciembre de 2020.

“Tuvimos un gran aumento de precios porque hubo esta enorme cascada de personas que aterrizaron en Miami al mismo tiempo”, comentó. “Eso se nivelará”.

Miami-Dade

De un año a otro, el número total de ventas aumentó un enorme 172.6 por ciento, de 1,297 en mayo de 2020 a 3,536 en mayo de 2021. Las ventas de viviendas unifamiliares crecieron un 85.3 por ciento, dejando al condado con una oferta extremadamente ajustada de 2.2 meses. Las ventas de condominios se dispararon un 286.5 por ciento, dando lugar a una oferta de seis meses. Un mercado equilibrado consiste de seis a nueve meses de inventario.

El precio de venta promedio de una casa saltó un 33.1 por ciento año tras año, de $375,714 en mayo de 2020 a $500,000 en mayo de 2021. El precio de venta promedio de un condominio aumentó un 25 por ciento año tras año, de $260,000 a $325,000.

Las casas se cerraron al 98.7 por ciento del precio de venta, frente al 95.6 por ciento del año pasado. Los condominios se cerraron al 95.8 por ciento del precio de venta, frente al 92.9 por ciento de mayo de 2020.

Los compradores en efectivo comprendieron el 38.9 por ciento de las ventas totales, un aumento interanual del 25.9 por ciento. Ese porcentaje es más alto que la cifra nacional del 23 por ciento.

Broward

El número total de ventas saltó un 142.3 por ciento, de 1,529 en mayo de 2020 a 3,705 en mayo de 2021. El volumen de ventas de viviendas unifamiliares se duplicó, mientras que las ventas de condominios crecieron un 189.7 por ciento.

Broward tiene ahora 1.4 meses de oferta de casas y 2.8 meses de condominios.

De un año a otro, el precio promedio de venta de una casa aumentó un 24.5 por ciento, de $372,500 en mayo de 2020 a $463,750 en mayo de 2021. El precio promedio de venta de un condominio aumentó un 20 por ciento durante el mismo periodo, de $175,000 a $210,000.

Los vendedores consiguieron lo que querían. Las casas cerraron al 100 por ciento del precio de venta, por encima del 96.2 por ciento del año pasado. Los condominios cerraron al 96.4 por ciento del precio de lista, un aumento de 94.1 por ciento en mayo de 2020.

Los compradores en efectivo comprendieron el 38.4 por ciento del total de las ventas en Broward, un aumento de un año a otro en comparación con el 29.3 por ciento. El porcentaje es mayor que la cifra nacional del 23 por ciento.